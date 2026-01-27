美國批世衛忽視台灣示警COVID 莊人祥：是世界損失

（中央社記者曾以寧台北27日電）美國衛生部副部長歐尼爾日前指出，世衛2019年忽視台灣發出的COVID-19早期示警，也假裝台灣不存在。衛福部次長莊人祥今天說，世衛當時忽略台灣的諍言，是全世界的損失。

美國22日宣布正式退出世界衛生組織（WHO），國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，這是回應世衛於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的失職。歐尼爾（Jim O'Neill）也在X平台指責世衛忽視台灣對COVID-19的預警。

但世衛專家范科霍芙則說，世衛2019年底偵測到病毒時，台灣並未提供預警，而是前來索取資料。

於2019年底時任衛生福利部疾病管制署副署長、嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心時期曾任發言人、現為衛生福利部次長的莊人祥今天出席國民健康署「全國啟動糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」記者會，並於會前接受媒體聯訪被問及此事。

莊人祥指出，台灣雖然非世界衛生組織會員國，但是善盡全球醫療衛生合作跟全球防疫之責，因此在2019年12月31日清晨，從網路上發現中國武漢地區有7例「非典型肺炎」，而中國向來習慣將SARS（嚴重急性呼吸道症候群）稱為「非典型肺炎」，且其為人傳人疾病，看到這項訊息後，疾管署基於SARS的防疫經驗，因此認為有需要跟世界衛生組織求證此報導。

莊人祥說，當時在信件中，特別敘明相關患者是屬於「非典型肺炎」，也被隔離治療，而具有公衛背景的都知道，這已經是在高度懷疑人傳人了；不過當時世衛只回應已將信件轉給專人處理。

莊人祥指出，由於當天並未獲得世衛的確認訊息，因此在高度懷疑人傳人的狀態下，台灣在2019年12月31日當天立刻啟動登機加強檢疫措施，「後來證明我們是對的」。

媒體提問，作為指揮中心前發言人，是否認為世界衛生組織忽略台灣的存在。莊人祥指出，應該說「他們忽略台灣的諍言，是全世界的損失」。（編輯：李亨山）1150127