美國批准南韓造核潛艦 牽制中國大有用處

美國海軍維吉尼亞級核動力攻擊潛艦(Virginia-class submarine)。(U.S. Navy)

美國近日正式批准南韓建造核動力潛艦，引發國際高度關注。儘管美韓官方文件並未明確說明用途，但美國海軍高層已公開指出，南韓的核潛艦將在「牽制中國」方面發揮重要作用。





美國海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）14日接受媒體訪問時表示，美國與盟友共同因應中國威脅是雙方的自然共識，「利用南韓核潛艦對抗中國，是美方自然的期待」。他強調，美國視中國為當前最主要的安全挑戰，而南韓在黃海、東海與台海周邊的地理位置，使其新潛艦將成為盟軍力量的重要補強。

他指出，南韓將依自身國家利益自主運作潛艦，美方不會干預，但雙方未來「完全可能」協同行動，形成更緊密的戰略連動。他並稱南韓推動核潛艦建造「具重大歷史意義」，美方樂見與盟友共同推動此進程。





談及中國近期在黃海設置障礙物、擾亂國際航行秩序的行為，柯德爾警告若任其發展，可能導致「異常行為常態化」，並強調若北京越過底線，美韓將堅決反制。





在北韓威脅方面，他表示，平壤的海軍力量雖不足以威脅美國本土，但已具備威脅南韓的能力，尤其潛射彈道飛彈（SLBM）試圖建立戰略嚇阻，更使南韓追求核動力潛艦的必要性提高。





此次核潛艦推動可追溯至 10 月底的美韓峰會。南韓總統李在明當時向美國總統川普要求提供核動力潛艦燃料，理由是柴電潛艦不利於追蹤北韓及中國的高性能潛艦。此舉引發中國不滿，中國駐韓大使甚至公開「關切」，要求南韓審慎處理。





柯德爾也提到，美國正評估是否由南韓造船業參與美國軍艦建造，並強調在面對中國「灰色地帶行動」時，美韓必須建立更強韌的威懾架構，共同維護區域和平。



