美國批准南韓2.92億美元軍售案 出口70枚AIM-120C-8中程空對空飛彈

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美國10日決定向南韓出售70枚「AIM-120C-8」先進中程空對空飛彈。（資料照片／取自X @Defence360）



美國10日決定向南韓出售價值2.92億美元（約93.5億新台幣）的國防裝備，包括中程空對空飛彈等裝備，旨在提升南韓的防空能力、強化對區域侵略的嚇阻效果，並確保與美軍的協同戰力，增強南韓應對當前及未來威脅的能力。

韓聯社報導，美國國務院10日表示，已批准南韓政府申請的70枚「AIM-120C-8」先進中程空對空飛彈（Advanced Medium Range Air-to-Air Missile，AMRAAM）及2套AMRAAM導引組件的對外軍售案。此次軍售包括AMRAAM飛彈發射器、控制組件、支援設備、備用零件、武器系統支援，以及機密與非機密軟體等項目。

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美國國務院表示：「此次軍售將透過強化這個對印太地區政治穩定與經濟發展具有重要影響力的主要盟邦之安全，支持美國的外交政策與國安目標」，提到此次軍售案不會改變印太地區的基本軍事平衡，也不會對美國的國防形勢造成負面影響。

F-35搭配AMRAAM 削弱北韓數量優勢

華盛頓此次批准出售70枚「AIM-120C-8」雖然數量不算特別龐大，但對於補充韓軍庫存和維持戰備而言相當重要。若是缺乏「AIM-120C-8」，南韓空軍的主力戰機F-35A、F-15K、KF-16在面對北韓或周邊國家戰機時，戰力將會明顯受限。

AMRAAM是歐美國家普遍使用的中程空對空飛彈，具有超視距作戰、自主雷達目標鎖定、多目標追蹤、抗電子干擾與雷達欺騙等特性。北韓空軍目前多為老舊戰機，例如米格-21、米格-23和米格-29。北韓戰機雖然佔整體數量優勢，但若南韓出動F-35A並搭配AMRAAM，將具備一次攻擊數架北韓米格戰機的優勢能力。

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