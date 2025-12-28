美國批准軍售台灣 中駐美大使嗆聲「或使台灣成為火藥桶」

[Newtalk新聞] 美國國務院日前批准總額約 3500 億新台幣的對台軍售，並進入「知會國會」程序。對此，中國駐美國大使館向《俄新社》表示，美國此舉恐使台灣成為「火藥桶」。

據報導，中國駐美大使館發言人劉鵬宇指出，「台獨勢力」正試圖透過擴充軍事力量、動用大量納稅人資金採購武器，推動其分裂圖謀，甚至不惜讓台灣成為地區衝突的引爆點，以阻撓兩岸統一進程。

中方強調，這類軍售行動不僅無法改變「台獨」失敗的結果，反而將加速台海走向軍事對抗的風險。中國外交部也重申，長期以來已多次要求美國停止與台灣進行任何形式的軍事往來，停止對台軍售行為，以避免在台灣海峽製造新的緊張情勢。中方認為，美國與台灣地區的軍事互動，已對區域安全造成重大衝擊。

美國此次軍售內容包含「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH—1W 型直升機零附件」、「M109A7 自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、及「魚叉飛彈可修件檢修」等共8案，總額約 111 億 540 萬美元（約 3514 億新台幣）。

