美國批准輝達H200晶片銷往中國 北京卻說「必要時」才讓企業購買

美國總統川普政府13日正式批准輝達第二強大的AI晶片H200銷往中國，不過，中國政府本週告知一些科技公司，只有在大學研究等特殊情況下才會批准他們購買H200。

H200正式銷往中國 是否有附帶條件？

路透社報導，根據相關規定，H200在出貨運往中國之前，將由第三方測試實驗室審查以確認其AI技術能力。中國接收的晶片數量不得超過賣給美國客戶的晶片總量的50%，並且不得用於軍事用途。先前並未設定這些條件。

美國投顧公司「海港研究夥伴」（Seaport Research Partners）分析師高德柏格（Jay Goldberg）表示，美方的出口限制似乎是一種折衷方案，限制輝達在中國的部份銷售，但可能難以執行。

高德柏格解釋：「正如我們所見，（中國）公司已經找到方法取得這些晶片，而美國政府在晶片出口問題上的做法顯得只注重交易本身。換句話說，這看起來像一個OK蹦，只是暫時掩蓋美國政府出口決策者之間巨大分歧的一種嘗試。」

美國前總統拜登任內在白宮國安會負責科技與國家安全事務的卡漢（Saif Khan）說道：「這些規定將允許大約200萬枚像H200這樣的先進AI晶片流入中國，這個數量相當於目前典型美國頂尖AI公司所擁有的運算能力。關於了解客戶的需求方面，政府在執行規定時也將面臨挑戰，這些要求限制了中國雲端服務供應商支持不法用途」，亦即實務上的監控執行會很困難。

美國放行中國暫緩 含糊阻檔中企購買

美國科技新聞媒體The Information於13日引述兩名知情人士消息，中國政府發布了一項「故意含糊」的指令，告訴部分科技公司只有在「必要時」才可以購買晶片，但未明確說明「必要」的具體涵義。中國政府計畫召開更多會議以傳達採購指令，但目前尚不清楚這些會議是否會提供任何新的指引。

中國大使館發言人劉鵬宇在被問及此事時表示：「原則上，確保經濟、貿易及科技合作順利發展符合中美雙方的共同利益。」

