美國批藍白擋國防！藍喊「別聽片面之言」 綠轟在野破壞台美關係

記者楊士誼／台北報導

藍白阻擋軍購預算，美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）3日直言，對台灣在野黨大幅刪減國防預算感到很失望。日前訪台的民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也指出此時台灣國防預算被杯葛的風險，盼立法院重新考慮。國民黨立委謝龍介強調，希望美國不要聽信綠營的片面之言；民進黨立委陳培瑜則直言「實質破壞台美關係的就是在野黨」。

謝龍介強調，需要國防，也要有正常的軍購；「我們不當凱子，也不做凱子軍購，所以在野黨會很嚴格、很謹慎地審視所有的軍事採購」，沒有所謂杯葛國防預算、惡意刪除，這是造謠。 他也希望美國的好朋友，不要聽信執政黨片面之言，應該跟在野黨溝通了解。這種出口轉內銷獲取政治利益的手段已經不新鮮，相信都已經看得很清楚。謝龍介也表示，是民意告訴藍營要嚴格審查，編了這麼多錢到底有沒有買到適合的武器？「尤其是支持民進黨的朋友告訴我們，一定要支持軍購，但是不支持『凱子軍購』」。

廣告 廣告

陳培瑜指出，若上街問一般公民或大學生，很多人都看的清楚台灣自己的國防安全必須要有自己的力量、預算與決心，在在野黨眼中看來是一件荒謬的事情，這正是藍白一貫配合中國的決心跟態度，日前舉辦的國共論壇也可見藍營非常配合中國的演出，相關論述也都和中國一致。對於美方的發言與國際的提醒都該看在眼裡，昨天總統也說「是二次西進比較好，還是像世上的民主國家一起作戰比較好」，大家應該都能看得很清楚。

另對於民眾黨主席黃國昌稱「谷立言管太多」，謝龍介表示，美國是好朋友，但如果特定針對執政黨、刻意給在野黨壓力則大可不必。朝野任何政黨都是國人的好朋友，「你住在台灣身為代表，當然應該要有取捨、要給個進退跟分寸，如果只因為護航這個不符民心的執政黨，那反而會傷了台灣民間跟美國人的感情」。

陳培瑜對黃國昌的言論則表示，國民黨跟民眾黨才是破壞台美關係最大的殺手，藍白一直向中國示好，以美國為主的民主國家當然會覺得破壞台灣與所有民主國家關係的就是在野黨，所有國際友人的提醒在野黨都該聽。她也指出，黃國昌是可怕的人，不只説説還付諸行動，提出自己荒謬的草案並進入委員會審查，實質破壞台美關係的就是在野黨。

更多三立新聞網報導

李貞秀爭議燒！謝龍介稱憲法不認中華人民共和國：兩岸不存在拋棄國籍

自認當「桶箍」有責任交棒陳亭妃 黃偉哲喊話謝龍介：看不到民進黨分裂

重大喊話黨中央！謝龍介脫口：要讓民眾黨「有個碉堡」

揭總預算卡關「4後果」！陳亭妃沉重籲謝龍介：聽聽鄉親心聲

