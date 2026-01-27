美國批WHO忽略台灣示警COVID-19 外交部：應明白勿刻意遺漏任何國家

美國已於2026年1月22日正式退出世界衛生組織（WHO）。路透社



美國近期退出世界衛生組織（WHO），並稱2019年底新冠肺炎爆發時，WHO忽視台灣早期警示，當時的新冠專家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）出面駁斥。對此，外交部發言人蕭光偉表示，WHO應該明白，為了全人類的公益，不應該刻意疏忽或者是遺漏任何一個人或國家。

美國退出WHO後，美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O’Neill）在社群平台表示，世衛2019年忽視台灣發出的COVID-19早期示警，也假裝台灣不存在；WHO的COVID-19技術負責人范科霍芙則直言相關指控「完全不實」，當時台灣沒有示警，只是索取資料。

對此，蕭光偉也回應，衛福部早在2020年4月11日發布的新聞稿當中就已經清楚說明，中央流行疫情指揮中心曾經澄清，WHO否認台灣警告COVID-19可能人傳人的說法，並指出疾病管署早在2019 年12月31日就已經掌握了中國武漢至少出現7例非典型肺炎的病例。

蕭光偉指出，基於過往的SARS經驗，衛生部門提高警覺，當天立即依照國際衛生條例，以電郵通報WHO的聯繫窗口，並且特別提及病例已經進行「隔離治療」，提醒公衛專業人員注意「人傳人」的風險。

蕭光偉強調，現在不是要爭論是不是有示警，或者有沒有忽視警告，而是經過了這麼多年，WHO應該要清楚的明白，為了全人類的公益，不應該刻意疏忽或者是遺漏任何一個人或者國家；這不僅攸關台灣2300萬人的衛生安全，實際上也是能夠共同促進國際社會上面衛生安全能夠更具體的維護。

蕭光偉表示，我國爭取參與WHO多年，長期以來獲得友邦以及理念相近國家的支持，雖然美國已經宣布正式退出，但是美方在多個場合仍重申支持台灣國際參與；美國川普政府上任以來已13度對外以各種方式公開表達支持台灣國際參與，其他理念相近國家以及友邦支持我國的力道也持續增加。

蕭光偉表示，我國仍將持續和美國、友邦以及其他理念相近的國家繼續合作推案，我國宗旨以及目標並沒有改變，仍是希望爭取受邀以觀察員的身分參與世界衛生大會（WHA），以及完整的能夠參與WHO各項會議、活動以及相關的機制。

