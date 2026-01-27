美國批WHO防疫失職「假裝台灣不存在」 衛福部：是全世界的損失

石崇良回應川普政府抨擊WHO「假裝台灣不存在」話題；圖非今日活動。（行政院提供）

美國已在本月22日正式退出世界衛生組織WHO，美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）日前直指WHO失職，忽視台灣2019年提出的新冠疫情早期示警，「假裝台灣不存在」，錯失防疫先機。對此，衛福部常務次長莊人祥今（27日）表示，WHO把台灣提出的箴言忽略，是對全世界的損失。

川普日前簽署行政命令，退出WHO等超過60個國際組織，美國衛生部副部長歐尼爾近日在社群平台X發文痛批，WHO於2019年疫情初期無視台灣發出的警訊，並「假裝台灣不存在」，同時背離嚴謹科學，在疫情期間「為中國的封城政策背書」，強調美國未來仍會就國際傳染病議題持續與各國合作，但不再透過世衛體系進行。

莊人祥今天接受媒體聯訪時被問及此事，他表示台灣雖然非世界衛生組織的會員國，且自2017年起未能再以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），但是善盡全球醫藥衛生合作跟全球防疫責任，所以在2019年12月31號清晨，疾管署從網路發現中國武漢有7例非典型肺炎（atypical pneumonia），由於SARS經驗，台灣公衛人員高度懷疑可能涉及人傳人，立即主動致函WHO求證。

莊人祥提及，世衛只有告知已把信件轉交給專人處理，不過台灣當天並未獲得訊息確認，在高度懷疑人傳人狀況下，台灣在12月30日當天就立刻啟動登機加強檢疫，後來也證明台灣是對的。





