美國批WHO「忽視台灣示警新冠疫情」 莊人祥：是對全世界的損失

美國22日正式退出世界衛生組織WHO，美國衛生部副部長、美國疾病管制與預防中心(CDC)主任歐尼爾（Jim O'Neill）指出，2019年台灣早就對新冠疫情發出示警，WHO卻假裝台灣不存在，錯失防疫先機，成為退會主因之一。對此，衛福部常務次長莊人祥今(27)日受訪表示，台灣雖然不是WHO會員國，但善盡全球醫藥衛生合作，認為WHO把台灣提出的箴言忽略是對全世界的損失。

歐尼爾近日在社群平台X發文表示，2019年WHO無視台灣發出的新冠疫情警告，假裝台灣不存在，也無視嚴謹的科學，並推行封鎖措施。美國將繼續在沒有日內瓦的歐盟官僚參與的情況下，進行傳染病的國際協調工作。

莊人祥則表示，台灣雖然非世界衛生組織的會員國，但是善盡醫藥衛生全球合作跟防疫之責。回憶2019年12月30日清晨，台灣在網上發現中國武漢傳出非典型肺炎病例，由於中國過去將SARS稱為非典型肺炎，而台灣有SARS經驗，高度懷疑可能涉及人傳人，因此立即致函WHO求證。

莊人祥透露，WHO當下只告知把信件轉交專人處理，我方當天也未獲訊息確認，我國則立刻在12月31日啟動登機檢疫，後來也證實我國判斷正確，認為WHO把台灣提出的箴言忽略，「是對全世界的損失。」





