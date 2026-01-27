美國批WHO「忽視台灣示警」正式退出！莊人祥：後來證明台灣是對的

衛福部次長莊人祥回顧2019年12月31日防疫關鍵時刻，指出台灣在高度懷疑人傳人風險下，未待世衛回覆即啟動登機檢疫，事後證明決策正確。游騰傑攝



美國宣布正式退出世界衛生組織（WHO），並點名世衛在COVID-19疫情期間忽視台灣早期警示，引發國際爭議。對此，衛福部次長、前中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥回顧2019年12月31日關鍵時刻指出，台灣當天即高度懷疑人傳人風險，並在未獲世衛明確回覆前，率先啟動登機檢疫「後來證明我們是對的」。

美國於22日宣布正式退出世界衛生組織（WHO）。國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，此舉是對世衛在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間「嚴重失職」的回應。

美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O’Neill）也在社群平台X發文，世衛2019年忽視台灣發出的COVID-19早期示警，也假裝台灣不存在。「WHO在2019年假裝台灣不存在，忽視了台灣對COVID-19的早期警告；它忽視嚴謹科學，並推動封城」，歐尼爾22日寫道，但他強調未來會就國際傳染病議題持續協調。

WHO COVID-19技術負責人范科霍芙（Maria Van Kerkhove）旋即於24日在X轉發歐尼爾的貼文並反駁，直言相關指控「完全不實」。她表示，自己當時身為世衛COVID-19技術負責人，親身參與2019年12月31日對中國武漢疫情訊號的監測工作。

范科霍芙指出，台灣並未向世衛提出疫情警告，而是在同一天向世衛索取相關資訊，「我們沒有忽視台灣」，世衛也未忽略科學證據，更從未建議各國實施封城。

回顧當時情況，2020年4月，時任中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥曾說明，台灣疾管署於2019年12月31日透過網路資訊得知，中國武漢出現至少7例「非典型肺炎」病例。中國向來習慣將SARS（嚴重急性呼吸道症候群）稱為「非典型肺炎」，SARS本身就是一種由冠狀病毒引起的嚴重人傳人疾病，台灣因此高度警覺。

現任衛福部次長的莊人祥今（1/27）日受訪強調「後來證明我們是對的」。他表示，儘管台灣並非WHO會員，仍善盡全球公共衛生與防疫責任。疾管署於2019年12月31日清晨從網路上發現中國武漢有非典型肺炎，由於中國過去將SARS稱為非典型肺炎，而台灣過去有SARS經驗，高度懷疑可能涉及人傳人，因此立即主動致函WHO求證，並在信件中明確指出病例屬於「非典型肺炎」，且患者已被隔離治療。

莊人祥指出，具公共衛生背景的人士都能理解，當時台灣已高度懷疑存在人傳人風險，但世衛僅回覆已將信件轉交相關單位，未即時提供進一步確認。基於防疫謹慎原則，台灣當天即刻啟動入境登機檢疫並加強查驗措施，「所以後來證明，我們是對的。」至於是否認為WHO確實忽略台灣的存在，莊人祥僅說，「他們把台灣提出的箴言忽略，我覺得是對全世界的損失。」

