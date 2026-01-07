美國技職翻紅 洛杉磯免費修車課換實戰經驗

（中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電）人工智慧（AI）席捲全球、大學文憑的價值備受討論之際，美國技職教育翻紅，汽車修理成為熱門科目。洛杉磯一所社區學院推出特別教學模式，學生為民眾免費修車，實戰中累積經驗。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，黑手課程正熱門，走進洛杉磯貿易技術學院的實習工廠，學生穿沾滿油污的制服、拿著扳手，在一輛輛拆開的汽車間穿梭。熱鬧場景反映一股熱潮，汽修課程註冊人數在過去2年成長34%。

洛杉磯貿易技術學院的汽修課程有7位專任師資，學生人數從2022年的846人增加至去年為1134人。

為了讓學生從實作當中學習解決問題，該校推出一項特別服務。校方開放民眾上網申請，將車輛交給學生維修。對車主而言，只需要支付材料費，不必負擔維修的人工費用。

維修課程在專家級教師指導下進行，這樣的教學模式讓學生面對現實世界的疑難雜症，車主也獲得經濟實惠的維修服務。

報導指出，隨著美國四年制大學的學費不斷上漲，許多人開始懷疑「讀大學到底值不值得」，而像修車工人這一類就業方向明確的技職工作越來越熱門。

哈瑞斯民意調查（Harris Poll）指出，33%美國成年人表示，會建議高中畢業生就讀職業學校而非傳統大學。

美國總統川普去年4月頒布行政命令，目標創造100萬個學徒機會，準備好從事「未來的高薪技術工作」。加州州長紐松（Gavin Newsom）前年也提出計畫，強調高中與大學階段加強「以工作為基礎的學習」。

美國大學委員會（College Board）統計，私立四年制大學平均一年學雜費約4萬3000美元（約新台幣136萬元）；相較之下，在洛杉磯這所社區學院的汽修課程取得副學士學位，花費僅需2000至3500美元（約新台幣6萬至11萬元）。（編輯：張芷瑄）1150107