美國抓捕委內瑞拉總統 柯文哲：美國指責中國也應看看自己行為

前民眾黨主席柯文哲（左2）今陪同民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（右2）到嘉義地方跑行程。 圖：民眾黨 / 提供

[Newtalk新聞]

美國總統川普（Donald Trump）對委內瑞拉發動軍事行動，並宣布已逮補委內瑞拉總統馬杜洛，川普稱在能進行安全、適當且審慎交接前，美國將負責治理委內瑞拉。前民眾黨主席柯文哲今（4日）表示，這就是大國政治，批美國只是赤裸裸地做他想做的事，並稱美國在指責中國時，「有時候也要看看你自己的行為」，戰爭要有道德的正當性。

柯文哲上午陪同民眾黨嘉義市長參選人張啓楷赴嘉義城隍廟參拜，會前接受媒體聯訪，被問到怎麼看美國突襲委內瑞拉並逮捕馬杜洛，柯文哲直言，這就是大國政治嘛！其實美國只是赤裸裸地做他想做的事情，這也是國際的現實狀況。

廣告 廣告

柯文哲指出，如果以國際正義來講，這就美國的新門羅主義嘛！把南北美洲當作是美國的勢力範圍，想怎麼幹就怎麼幹。

話鋒一轉，柯文哲說，「但是……我想是這樣啦！當美國在指責中國的時候，有時候也要看看你自己的行為」，戰爭要有道德的正當性，不過大國政治就是這樣，這是國際現實主義。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

爆綠派人放話再搞黃國昌 柯文哲嗆：一定焦土政策

委內瑞拉在野勢力準備接管政府 群眾很快會上街示威考驗軍方