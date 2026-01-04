美國抓捕委國總統馬杜羅 聯合國安理會1/5將開會

美國攻擊委內瑞拉，並逮捕總統馬杜羅夫婦後，對此法國、西班牙、巴西、俄羅斯、中國與歐盟等國均表達抗議，認為美國此舉已違反國際法。南美洲的阿根廷與厄瓜多則認同川普的行動。

路透社報導，委內瑞拉駐聯合國大使蒙卡達（Samuel Moncada）則向聯合國安理會致函，「這是一場殖民戰爭，目的在摧毀我國人民自由選擇的共和政體，並強加一個魁儡政府，掠奪我們的自然資源，包括全球最大的石油儲量。」

蒙卡達強調，美國已違反《聯合國憲章》的創始原則，其內文規定「各會員國在國際關係中不得使用威脅或武力，侵害任何國家領土完整或政治獨立」。

聯合國安理會將於週一上午召開緊急會議，以回應這場軍事行動。這也是去（2025）年10月與12月以來，安理會第三次討論美國與委內瑞拉衝突。

聯合國秘書長古提瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）發布聲明，美軍對委內瑞拉採取的軍事行動構成「危險的前例」。

杜雅里克進一步指出，秘書長強調各方都必須充分尊重《國際法》，包括《聯合國憲章》，並對《國際法》沒有受到尊重而感到擔憂。

川普則於當地時間3日指出，華盛頓將接管委內瑞拉，「直到我們能夠進行安全、妥當和審慎的過渡」。但目前仍不清楚川普將如何計劃監管委內瑞拉。

自去年9月起，美國就以「打擊海上運毒船」為由，先後對委國船隻發動多次攻擊，並主張其行動符合《聯合國憲章》第51條的自衛權。根據該條款規定，國家在遭受武力攻擊時得行使自衛權，且應立即通知安理會。

美國駐聯合國代表瓦爾茲（Mike Waltz）週六在社群平台X發文，稱馬杜羅是被起訴與缺乏正當性的獨裁者，他領導的『毒品恐怖主義』組織應該對美國公民的死亡負責，「這不是政權更迭，這是正義。」