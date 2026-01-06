美國抓捕馬杜羅 外交部：期盼委內瑞拉過渡至民主政體

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）遭美國抓捕。 圖：翻攝自川普IG

[Newtalk新聞] 美軍發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦遭捕至紐約曼哈頓的聯邦法院出庭。對此，外交部今（6）日表示，我國期盼委國能夠順利、和平地過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。

外交部今上午召開例行記者會，發言人蕭光偉受訪表示，外交部密切關注委內瑞拉當前的國內外政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，及其威權統治造成的人道危機，長期以來已經對當地及區域穩定造成重大衝擊。

廣告 廣告

蕭光偉指出，我國基於保僑、護僑的基本原則，外交部也會持續關注相關情勢發展，隨時掌握最新狀況，並且適時因應。他說，我國也期盼委國能夠順利、和平地過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。

蕭光偉表示，外交部強調，台灣也將持續與包括美國在內的全球理念相近友盟共同合作，為區域及全球的安全、穩定以及繁榮共同努力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)「我是戰俘」! 馬杜洛首度出庭拒不認罪 美議長辯攻委不必國會批准

紐約出庭自稱「清白無罪為人正直」馬杜洛：我依然是我國家的總統