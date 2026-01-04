美國抓走了馬杜洛但未推翻馬杜洛政權 接下來呢？

1月3日，一張沙發椅被遺棄在委內瑞拉卡拉卡斯街頭。路透社



在川普總統命令下，美軍週六（3日）凌晨成功對委內瑞拉閃電執行「斬首」任務，把獨裁者馬杜洛總統夫婦都抓到美國。但隨著夜襲結束，白日重新照耀卡拉卡斯的街頭，一個事實卻相當明顯：美國抓走了馬杜洛，但沒有推翻馬杜洛政權。

在馬杜洛遭到美軍逮捕的消息傳出後，卡拉卡斯一些住宅區曾短暫出現一陣歡呼聲。但是當位於哥倫比亞、阿根廷、美國等地的委內瑞拉人興高采烈上街慶祝馬杜洛被捕時，委內瑞拉並未出現反政府示威，沒有任何跡象顯示有活動正在要求馬杜洛政府剩下來的官員交出政權。

委內瑞拉民眾1月3日白天，在馬杜洛總統被美軍抓走後，繼續在超市排隊等著買民生物資。路透社

相對地，委內瑞拉國內人民週六白天顯得相當沉靜，許多民眾到超市大排長龍等著買物資，但這是長期缺乏物資的委內瑞拉平時就會出現的景象。

馬杜洛政權的組織與暴力機制依舊健在

委內瑞拉馬杜洛政府的支持者，1月3日在馬杜洛遭美軍突襲抓走後，於首都卡拉卡斯舉行支持馬杜洛政府的示威。路透社

真正上街示威的，是支持馬杜洛政府的群眾。一些委內瑞拉軍人與國民衛隊也在卡拉卡斯一些地方出現。這些兵力如果沒有逃亡崩潰，雖然無法阻止美軍的進攻，但要血腥鎮壓反政府人士有的式子彈。

一名馬杜洛政權支持者1月3日手持武器，守在委內瑞拉副總統府旁邊。路透社

街頭另一跡象顯示，馬杜洛政權的暴政在沒了馬杜洛之後，還是繼續維持。以鎮壓、殺害反馬杜洛示威者而惡名昭彰的民兵「集體組織」（Colectivos），週六繼續拿著步槍，騎乘他們招牌的摩托車，在卡拉卡斯街頭橫行。

以殘忍鎮壓反馬杜洛勢力而惡名昭彰的委內瑞拉「集體組織」民兵，1月3日手持自動步槍守在卡拉卡斯街頭。路透社

效忠馬杜洛政權，常常騎機車掃射襲擊反政府示威的「集體組織」民兵1月3日跨著摩托車、手持自動步槍在委內瑞拉首都卡拉卡斯。路透社

效忠馬杜洛政權的民兵，1月3日在馬杜洛遭美國抓捕後，拿著步槍守在卡拉卡斯街頭。路透社

美軍在3日凌晨的進攻行動相當精準明快，焦點就是抓捕馬杜洛，但也讓馬杜洛政府要員看來都逃過一劫。曾經在美軍空襲第一時間，傳出住家被轟炸而遭炸死的委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez），不僅宣布動員全國兵力，也在3日進入副總統府商議國是。

委內瑞拉國防部長羅培茲1月3日走出副總統府之後向民眾揮手。美聯社

美國總統川普在週六的記者會中宣布，抓到馬杜洛之後美國已經在「管理」（run）委內瑞拉。他還示意美國國務卿盧比歐已經和委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）取得聯繫。暗示羅德里格斯「轉正」成為總統後會和美國合作。

但是，羅德里格斯除了繼續堅稱馬杜洛一就是委內瑞拉的合法總統，要求美國釋放馬杜洛，她在週六獲得憲法法庭下令成為代理總統時，也強調她不是「轉正」，而是在在馬杜洛缺席下維持原本的政權。

委內瑞拉副總統會願意和川普合作嗎？

大西洋理事會（Atlantic Council）斯考克羅夫特戰略與安全中心總監克羅寧（Matthew Kroenig）表示，川普「基本上是試圖透過胡蘿蔔與大棒來控制副總統及其身邊的人，以獲得美國想要的結果，這是否能夠奏效我們拭目以待。」

2025年3月10日，委內瑞拉副總統羅德里格斯在首都卡拉卡斯發表演講。路透社資料照片

川普一方面在週六的記者會上說，美軍不排除對委內瑞拉發動第二波攻勢，發生在馬杜洛身上的事情也一樣可以發生在委內瑞拉其他正要身上，不過現在「看來並不需要」第二波攻勢。另一方面，川普之後接受《紐約郵報》訪問時說，只要羅德里格斯「按照我們的要求行事」，就沒有必要派遣美國地面部隊。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）美洲計畫主任負責人伯格（Ryan Berg）表示，馬杜洛的支持者仍大量留在首都卡拉卡斯，這種現狀以及羅德里格斯和馬杜洛的長期淵源關係，令他懷疑川普的策略是否能夠奏效。

1月4日在波多黎各羅斯福路海軍基地的機場，明顯看到美軍部署了 F-22（上）與F-35兩大匿蹤戰鬥機。路透社

川普在2016年競選美國總統時，最主要的口號之一就是結束美國永無止盡的對外戰爭。現在委內瑞拉成為一個潛在的陷阱：如果美國被迫大舉派兵到委內瑞拉「重新建立國家」，這和美國曾在伊拉克與阿富汗陷入的泥淖極其類似。川普死忠的支持者中，有很大一部分都極力反對再發生這種長期大量海外派兵的「錢坑」行動。

