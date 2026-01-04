美國抓走委國總統 中國強烈譴責！他諷刺：只會口頭表態的老大有啥用?

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍押送至美國緝毒局紐約分局，白宮在X平台官方帳號公開影片。路透社



美國突襲委內瑞拉，抓走總統馬杜洛與其妻欲審判，再次展現川普雷厲風行作風，國際也為之震撼，不過美國此次行動合法性也受到挑戰。民運人士王丹今天（1/4)臉書發文表示，他就知道會有一些聲音出來，指責美國的行爲違反了國際法。

他指出，問題是，按照現在的國際法的規則，要在聯合國的授權下才能懲治邪惡國家，那幾乎是不可能的事。安理會常務理事國可以一票否決的規則，使得國際正義變得遙不可及。

他認為因此要檢討的，首先是目前的國際規則的無效；要批判的，首先是那些高舉國際准則大旗，卻對專制國家的邪惡避而不談的知識分子。

王丹同時表示，他現在最想看的，就是中國對于自己的“全天候戰略夥伴”被抓走要做何反應。

他說，如果只是口頭上哭哭喪而已，那麽，其他的那些“全天候戰略夥伴”們可要好好想想了：要這樣的老大，有啥用！

