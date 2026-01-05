美國抓走馬杜羅合法嗎？川普稱不排除再度動武

（德國之聲中文網）美軍上週六（1月3日）對委內瑞拉發動突襲，並拘捕馬杜羅及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。川普稱，將暫時「接管」委內瑞拉。馬杜羅被控犯有毒品罪，目前被關押在紐約，將等待週一（1月5日）出庭受審。

馬杜羅掌權委內瑞拉逾10年，2019年第二度就任總統時，美國川普政府認定該國選舉存在舞弊，不承認馬杜羅為合法領導人。川普曾多次要求馬杜羅交出政權，並指控該政權支持被華府認定為恐怖組織的販毒集團，稱這些集團與數以千計美國人死於非法毒品有關。

美國是否違反國際法？

川普政府這項名為「絕對決心行動」的軍事奇襲，據稱動用了150架飛機，對包含該國首都加拉加斯在內的委內瑞拉北部發動空襲。報導稱，美軍空襲至少造成40人死亡。

廣告 廣告

委國最高法院已任命副總統羅德裡格斯（Delcy Rodríguez）擔任臨時總統，羅德裡格斯隨後宣佈馬杜羅仍是委內瑞拉唯一總統，並稱美國「綁架」馬杜羅的襲擊行動是兩國關係的「可怕污點」，違反了《聯合國憲章》。

多名學者援引《聯合國憲章》憲章第二條第四款，指出美國此次行動違反了國際法。該條款禁止「以武力威脅或使用武力侵害他國的領土完整或政治獨立」。

英國雷丁大學全球法律主任米拉諾維奇（Marko Milanovic）告訴DW：「這就是使用武力......如果你派150架飛機進入另一個國家、如果你轟炸它的防空系統、如果你綁架它的總統、如果你殺死數十人，這些屬於第二條第四款意義上的武力使用。」

國際法原則禁止在國際間使用武力，除非符合極少數例外情況，例如經聯合國安理會授權，或自衛行為。

哥倫比亞大學國家安全法律教授瓦克斯曼（Matthew Waxman）指出，毒品走私與幫派暴力等刑事罪，尚未達到國際法認定「武裝衝突」的標準，「僅憑刑事起訴，並不足以授權動用軍事力量推翻外國政府，政府很可能會以『自衛』理論作為辯護。」

美國駐聯合國大使沃爾茲（Mike Waltz）4日則援引《聯合國憲章》第51條向媒體表示：「在這種情況下，你看到的是一個毒梟，一個在美國被起訴的非法領導人，他與中國、俄羅斯、伊朗以及真主黨等恐怖組織協調，向美國輸送毒品、暴徒和武器，並威脅要入侵其鄰國。」

《聯合國憲章》第51條規定：「任何事物都不得損害聯合國會員國在遭受武裝攻擊時享有的個人或集體自衛的固有權利」。

聯合國安理會將於週一召開會議。由於國際法目前缺乏有效的究責機制，法律專家普遍認為，即便美國在委內瑞拉的行動違法，華府會否面臨任何實質究責。

美軍疑繞過國內法「執法」

依美國憲法，總統為三軍統帥，但動用美軍攻擊外國需要國會批准。歷任兩黨總統皆曾主張，可在行動規模有限且符合國家利益的情況下動用軍事力量。

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）與白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）皆承認，這次行動之前，並未通知國會，也未獲得相關授權。

但在說明記者會上，盧比奧試圖將這次行動定調為「執法行動」，而非宣戰。他稱：「本質上，這是逮捕兩名已被美國司法起訴的逃犯，戰爭部只是協助司法部完成這項任務。」

美國東北大學憲法學專家保羅（Jeremy Paul）指出，盧比奧的說法「在表面上說得通」，但川普隨後表示美國將「接管」委內瑞拉及其油田，這番言論「徹底破壞」了盧比奧的法律論述。

保羅對DW表示：「我們（美國）已經逮捕他了，他現在被拘押，接下來會在紐約受審。照理說事情應該到此為止，沒有任何理由再發生其他行動。」

他補充：「總統川普關於油田、接管國家以及與各種委內瑞拉官員合作的說法，完全削弱了國務卿盧比奧提出的理由，兩者彼此矛盾、毫不一致。」

保羅強調，馬杜羅政權的正當性本就備受爭議，但他對馬杜羅被捕的方式深感憂慮，他表示：「現任政府既未依照美國國內法諮詢國會，也未遵守國際法，這樣的做法令人不安。我希望最終能由更冷靜、審慎的判斷來主導局勢。」

是否有前例？

美國過去曾在外國逮捕刑事嫌犯，例如利比亞，但都會尋求該國當局同意；但美國將馬杜羅視為非法領導人，華府目前並未承認任何其他委內瑞拉領導人，能夠授權美國逮捕馬杜羅。

1989年，美國曾在類似情況下逮捕時任巴拿馬領導人諾瑞加（Manuel Noriega）。諾瑞加因毒品相關罪名遭起訴，美國指稱諾瑞加並非合法領導人，並聲稱在選舉中擊敗諾瑞加的競爭候選人為巴拿馬領袖。美國並稱其行動是為保護美國公民，因當時巴拿馬部隊曾殺害一名美軍士兵。

宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）於2022年被引渡至美國，之後因毒品相關罪名遭定罪，判刑45年；川普去年12月已赦免他。

川普：不排除進一步採取行動

川普週日（1月4日）向委內瑞拉當局喊話，稱委內瑞拉政府其餘成員未配合其「整頓」該國的行動，美國不排除在逮捕馬杜羅之後，對委內瑞拉發動第二波軍事打擊。

川普在空軍一號上對記者表示：「『哥倫比亞行動』聽起來不錯」，並暗示若哥倫比亞與墨西哥未能減少非法毒品流入美國，也可能面臨美國的軍事介入。

川普也點名委內瑞拉的親密盟友古巴，稱其「看起來已準備好自行垮台」，不需要美國動武。

川普表示，美國政府將與馬杜羅政權中仍在位的官員合作，打擊毒品走私並整頓石油產業，而非立即推動選舉成立新政府。川普4日接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問時表示，若委國臨時總統羅德裡格斯「不做正確的事」，將可能付出比馬杜羅「更大的代價」。



DW記者Matthew Ward Agius對此文亦有貢獻。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 周依恩 (路透社等)