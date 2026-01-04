美國抓馬杜洛平白「遞刀」給中國 攻台風險增加？分析曝考量不同

2026年1月3日，委內瑞拉總統馬杜洛遭押送至美國緝毒局紐約分局。路透社





美國抓馬杜洛關台灣什麼事？ 分析：不會增加中國侵台風險

美國抓馬杜洛平白「遞刀」給中國 分析：不會增加北京侵台風險

美國抓馬杜洛「可為中國處理台灣問題範本」？ 專家這樣駁斥

美軍於3日凌晨突襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押至美國，中國部分網友熱烈討論「可為處理台灣問題範本」，路透社採訪多位專家指美國此舉是無異遞刀給中國，讓中國輕鬆獲得「廉價彈藥」攻擊美國違反國際法，但不會增加中國攻台風險，因為習近平對台灣問題的考量及時間表，與美國在拉美的行動以及當地局勢無關，更受中國國內情勢影響。

廣告 廣告

美軍3日凌晨展開「絕對決心行動」，突擊委內瑞拉，將睡夢中的委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及第一夫人希莉亞（Cilia Adela Flores de Maduro）從臥房拖出，送到紐約受審。

2025年12月30日，國防部召開記者會，情次室次長謝日升中將說明中國「正義使命-2025」軍演。路透社

事件引發中國微博網友熱烈討論，認為可作中國處理台灣問題範本，以此手法「收復台灣」，也有人說既然美國不把國際法當回事，中國「為什麼要在乎？」路透社訪問多名專家認為，北京不太可能將此視為處理台灣的範本，但美國行徑確實授中國以柄，讓中國加大對「美國不遵守國際法」的批評力道。

曾任中國國務院參事、北京人民大學國際關係學教授的學者時殷弘，接受路透社訪問時表示，中國如何處理台灣「取決於中國發展中但仍不足的能力，而非川普在遙遠大陸上的所作所為。」

2026年1月3日，白宮發布總統川普與官員在佛州海湖莊園，實時觀看美軍在委內瑞拉執行抓捕該國總統馬杜洛的「絕對決心行動」，左一為中情局長雷克里夫，右起美國白宮副幕僚長米勒、美國國務卿盧比歐。美聯社

亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）說，中國視台灣問題為內政，不太可能以美國在委內瑞拉的行動為例，發動任何跨海峽軍事打擊，而且「北京希望與華盛頓形成鮮明對比，以此宣揚其維護和平與發展、道德領導的立場。」他認為中國領導人習近平「希望委內瑞拉最終會成為美國的泥沼」。

雖然專家認為委內瑞拉事件不會增加中國侵台風險，但台大國家發展研究所助理教授南樂（Lev Nachman）說：「我認為川普的行動，可能有助習近平日後為針對台灣的行動，提供更多說詞理由。」

2026年1月3日，美軍空襲委內瑞拉卡拉卡斯「提烏納堡」後的衛星照（右圖），對比去年12月衛星照（左圖），可見被摧毀的建築。路透社

路透社報導，分析人士指出，美國在委內瑞拉的「絕對決心行動」給了中國意想不到的機會，短期內可能藉此加大對美國批評力道，並提升自身國際地位，使得長期來看，可更捍衛其在包括台灣、西藏、南海等領土爭議問題上，對抗美國的立場。

總部位於布魯塞爾的智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）指出，美國對中國在爭議領土問題的一貫論點是，中國的行為違反了國際法，「但現在（美國）這些行為正在損害國際法，這實際上為中國未來反擊美國提供機會和『廉價彈藥』。」

2026年1月3日，美國總統川普（右）在海湖莊園召開記者會，說明美軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛行動；左為美國國務卿盧比歐。路透社

中國外交部昨天（1/3）發表聲明，對美國「悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責」， 批評美方霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，敦促美方「遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全」。

中國外交部今天（1/4）再發表聲明，「美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則」，呼籲美國立即釋放馬杜洛夫婦，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

更多太報報導

美軍140分鐘「絕對決心」擄走馬杜洛 完整時間軸看分分鐘發展

美國抓走了馬杜洛但未推翻馬杜洛政權 接下來呢？

美國新版「門羅主義」來臨？唐羅主義又是什麼？一文看懂美國最新安全戰略