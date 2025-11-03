美國投等債穩健體質 開啟收益與潛在價差契機

【記者柯安聰台北報導】美國聯準會FOMC會議宣布降息1碼，將基準利率區間下調至3.75%至4%。儘管主席鮑爾於會後表示「降息並非定局」，市場解讀略偏鷹派，使美債殖利率短線反彈，但整體「漸進式降息」趨勢並未改變，長線利率環境仍朝寬鬆方向邁進。



聯邦投信分析，與其關注單月是否降息，不如關心聯準會政策的整體方向。美國9月消費者物價指數(CPI)年增3%，月增0.3%，皆低於市場預期；而8月非農就業新增人數僅2.2萬人，創疫情以來新低，顯示勞動市場降溫。這樣的數據意味著，聯準會未來仍有空間逐步調整政策節奏。



在此環境下，聯邦投信認為，美國長短天期債券殖利率曲線近期雖出現分化，但隨著降息步調延續，預期曲線將逐步下移並趨向平坦，這對於長期資金布局債市而言，是「風險與機會並存」的轉折點。尤其鎖定財務體質穩健的美國投資等級債，有機會兼顧穩定收益與潛在價差。









隨著通膨趨緩、貨幣緊縮政策進入尾聲，美國企業在高利率環境下的壓力開始緩解。投資等級債發行企業的利息覆蓋率逐步回升，利息支出占總債務比率下降，營運壓力明顯改善。



Bloomberg與國際投行資料顯示，美國投資等級債企業第2季淨利年增率由3%升至5%，展現穩定的獲利韌性；EBITDA(稅前息前折舊攤銷前獲利)預估將持續維持雙位數成長動能，顯示整體企業獲利體質穩健。



聯邦投信指出，「聯邦美國優選投資等級債券基金」主要投資於美國投資等級公司債，截至9月30日，投資組合平均票息約4.89%，其中信用評等A級以上債券比重逾8成。該基金透過篩選財報健全、現金流穩定的企業債，搭配在降息循環中的收益優勢，目標在於為投資人提供穩健的收益來源，並降低市場波動對資產配置的影響。



聯邦投信表示，在當前降息節奏「慢但不改」的環境中，布局美國投資等級債不僅有助於強化投資組合核心，也有機會在政策轉折期中掌握收益與潛在價差的雙重契機。對尋求穩健與降低波動風險的長線投資人而言，是值得關注的資產選擇之一。（自立電子報2025/11/3）