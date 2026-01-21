美國抱走台灣金雞母，也拿走金雞蛋 施俊吉4問國發會與中經院：應告訴國人GDP掉多少？如何彌補財政缺口？
我政府準備用台灣企業直接投資美國2500億美元，以及政府信用保證支持企業赴美投資所需的融資上限2500億美元，換取美國對台灣課徵進口稅率降至15%，行政院前副院長施俊吉撰文指出，美國除了抱走台灣的金雞母（投資），也拿走了金雞蛋（未來所創造的附加價值）。
身為政府財經政策的幕僚部會，以及國家智庫，國家發展委員會以及中華經濟研究院，有必要針對我國GDP（國內生產毛額）及財政稅收因此受到的影響，詳細計算並讓國人知曉。以下為施俊吉以「橘子和香蕉不能加在一起？」為題，在臉書所發表的全文內容：
蔡英文在當陸委會主委時，曾經引用英諺 “You can't compare apples and oranges,”答詢立委，她說：「你不能把橘子跟香蕉（拿）來比」。引申之：「你不能把25個橘子加上25根香蕉，然後說它等於50個橘子」。但是現在偏偏有人硬要說「2,500億美元的直接投資加上2,500億美元的信用保證等於5,000億美元的對美投資」。親愛的同胞們，「你不能把橘子跟香蕉加在一起」！
誰說橘子和香蕉不能加在一起？
不過，問題如果是「一個橘子兩毛錢，一根香蕉一塊錢，買5個橘子和4根香蕉總共要花多少錢？」答案是：5塊錢。親愛的同胞們，誰說橘子和香蕉不能加在一起？
美國商務部公告的Fact Sheet用黑體字將 “Direct Investments”和 “Additional Investments”分別列出。其中，「直接投資」（至少2500億美元，由台灣企業實際注入用於美國建廠擴產）與「額外投資」（至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保以促進「額外」的投資）在文件中被分開列為兩項獨立承諾，性質明顯不同。所以台灣這個經濟體應該對美國的「直接」加「額外」投資就是2,500億美元加2,500億美元，等於5,000億美元。（請參見美國商務部公告https://reurl.cc/jmZY7q）。
我國潛在GDP將少15兆
其實，一國在一個年度內於本國所生產的附加價值，其總合即是國內生產毛額（GDP）。在經濟學上，投資計入當年度的GDP，而投資對未來附加價值的貢獻，則計入未來的GDP。當年加未來就是投資的總貢獻。現在「直接」加上「額外」投資美國的金額是5,000億美元，或台幣15兆元。由於這些投資投在美國，不在本國，所以不能算作是我國的GDP。換言之，在未來數年內，潛在的GDP（potential GDP）要先扣掉15兆台幣。
美國連金雞蛋都拿走了
然後，投資所創造的附加價值發生在未來，也發生在國外。因此我們將損失這15兆元台幣用於本國投資所能創造出來的附加價值，而且年復一年，直到這筆投資所累積的資本完全報廢為止。所以美國除了抱走金雞母（投資），也拿走了金雞蛋（未來所創造的附加價值）。
國發會與中經院有義務講清楚
國發會和中華經濟研究院（國家智庫）有責任和義務按照經濟學和國民所得會計帳，詳細計算並昭告周知：台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比，財稅收入將減損多少錢，以及政府將如何彌補財政缺口？
