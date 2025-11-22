美國抵制缺席 G20南非峰會試圖走自己的路

路透社報導，20國集團(G20)領袖22日將齊聚南非出席一場美國抵制的峰會，試圖就一項在美國沒有參與下提出的宣言草案達成協議，一名白宮高層官員則形容此舉「可恥」。

4名消息人士21日表示，G20特使在約翰尼斯堡(Johannesburg)峰會週末登場前，已針對一項領袖宣言草案達成共識，其中有幾項主要議題都和氣候變遷有關，而這份草案並未尋求美國同意。

其中一位消息人士21日晚間證實，儘管美國總統川普(Donald Trump)政府反對，但這項草案提到了氣候變遷。川普質疑人類活動造成全球暖化的這項科學共識。

川普已表示，由於南非以黑人佔多數的政府迫害白人的少數族群，因此將抵制這場峰會。這項指控已遭到廣泛駁斥。

此外，川普也拒絕接受東道主提出的促進團結、並協助開發中國家適應氣候災害、轉型清潔能源並削減過高債務的議程。

美國的抵制給計劃宣揚南非在促進多邊外交角色的南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)潑了冷水，但部份分析家認為，如果其他成員國接受峰會議程、並能在實質宣言上取得進展，那麼這反而可能對南非有利。

目前並不清楚這項宣言的用詞做出什麼妥協來取得大家同意。美國已反對在討論中提及任何氣候或可再生能源，而其他一些成員國也經常對此保持沉默。

在南非計劃提出的4個首要議程項目中，有3個在很大程度上都和氣候變遷有關，分別是為氣候引發的災害做準備、對轉型綠色能源的融資、以及確保對關鍵的爭奪能讓生產者受益。

至於第四項議程則是針對貧窮國家的更公平借貸體系。

由於美國將在2026年主辦G20峰會，拉瑪佛沙已表示，到時候他將不得不把輪值主席國的交接，交給一個「空位」。南非已拒絕白宮提出的派遣美國代辦參加G20主席國交接儀式的提議。(編輯：宋皖媛)