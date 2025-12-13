美國拉幫結派抗中！簽署「Pax Silica」宣言 組AI與關鍵原料新同盟

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國週四（11日）舉行Pax Silica高峰會，並在週五（12日）簽署「Pax Silica」宣言，與新加坡、澳洲、日本、南韓和以色列組成聯盟，以打壓中國控制關鍵原料，以及在AI競賽中展露頭角。美國也正積極尋求其他國家共同加入聯盟。

美國11日舉行Pax Silica高峰會，並在週五（12）簽署「Pax Silica」宣言，以打壓中國控制關鍵原料。（示意圖／Unsplash）

主責經濟事務的副國務卿海爾伯格（Jacob Helberg）向政治新聞網「POLITICO」表示，該宣言將為聯合研發、製造和基礎設施建設鋪平了道路，旨在與中國的「一帶一路」基礎設施倡議相抗衡。國務院也發表新聞稿表示，聯盟旨在減少強迫依賴、保護對AI核心原料的能力。

中國在稀土上具有幾近壟斷的地位，並透過出口限制，反擊川普政府的關稅政策。

據了解，Pax Silica高峰會有日、韓、新加坡、荷蘭、英國、阿聯酋和以色列等國參與。

