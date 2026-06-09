美國拒絕入境！「非洲最佳裁判」無緣世界杯
[NOWNEWS今日新聞] 索馬利亞籍知名足球裁判阿爾坦（Omar Artan）上週六搭機抵達美國邁阿密國際機場後被拒絕入境。阿爾坦原本要在本屆世界杯擔任執法工作，如今成為世界杯上首位索馬利亞籍裁判的夢想破滅，阿爾坦去年才剛被非洲足總評選為「非洲最佳裁判」，至於他被拒絕入境的原因，美國海關與邊境保護局表示，是出於「審查問題方面的擔憂」，但沒有更進一步的具體說明。
綜合外媒報導，美國海關與邊境保護局證實一位索馬利亞公民上週六從伊斯坦堡搭機抵達邁阿密國際機場後被拒絕入境，並說明此人原本計劃要擔任世界杯裁判。雖然美國海關與邊境保護局未公布姓名，但只有一位索馬利亞人預計要在世界盃上執法，那就是阿爾坦。
國際足總隨後發表聲明表示，「與以往的國際足聯賽事一樣，東道國政府最終決定誰能獲得簽證以及誰能入境該國」。國際足總稱對此無能為力，「國際足總不參與東道國包括簽證審批在內的相關程序。我們已收到通知，了解到阿爾坦先生的入境狀態不會改變」。
阿爾坦本人也透過國際足總發聲表示，「儘管面臨目前的困境，我依然保持積極樂觀的心態，專注於裁判生涯中的下一個挑戰，感謝國際足總和非洲足總給予我的支持，我承諾未來會繼續保持高水準的裁判工作」。阿爾坦最後也祝福其他同事們在世界杯期間能夠圓滿完成任務。
川普政府敵視移民 世界盃蒙陰影
2026年世界盃將由美國、墨西哥和加拿大共同舉辦，但在川普政府持續收緊移民政策的背景下，本屆世界杯已經蒙上一層陰影。美國移民暨海關執法局（ICE）曾強調在世界杯期間，幹員的任務是加強維安，不會主動檢查移民身分，但仍有許多外國球迷擔心會被找麻煩。
索馬利亞去年被川普政府新增到旅行禁令名單之上，該禁令是一系列打擊移民政策的一部分，川普對索馬利亞社區抱持毫不掩飾的敵意，多次批評索馬利亞移民「竊取」了美國的資源，還曾稱呼索馬利亞人是「垃圾」。
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