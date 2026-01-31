美國拖欠費用！聯合國：財政瀕臨崩潰 總部將關門大吉

編譯林浩博／綜合報導

聯合國30日發出嚴正警告，稱組織財政瀕臨崩潰，恐怕7月就會資金用盡，而罪魁禍首就是美國等國家長年積欠會費。

聯合國祕書長古特雷斯警告，由於成員國積欠費用，組織財務瀕臨崩潰。（圖／翻攝自X平台 @MobilePunch）

總部將被迫關門、大會開不了

資深聯合國官員表示，如果資金用光，聯合國將被迫於8月關閉紐約總部、取消9月的大會，並收起人道事務協調廳（OCHA）。安理會將沒地方開會，全球戰爭與天災的救助也會出狀況。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）29日致函所有196個成員國的大使，直言組織「財政即將崩潰」，情況前所未有。古特雷斯指出，危機正在惡化，威脅了項目的執行，帶來了財政崩潰的風險，而且不久的將來只會更惡化。

去年12月30日，大會批准聯合國2026年度34.5億美元（約1090億台幣）預算，以涵蓋安全、永續發展，以及人權三個工作面向。

美國欠錢第一名

據一名聯合國資深官員說法，美國積欠聯合國了2025、2026兩年的年費，欠下了220億美元（近7000億台幣），是欠費最多的國家；聯合國尚未收到的欠款，高達95%都是美國的帳。

聯合國年費是強制繳納，費用是依據成員國的GDP來計算。若遲遲未繳納，聯合國可剝奪該國家的投票權。

欠費第二名是總統被川普抓走的委內瑞拉，積欠了2025年的3800萬美元會費（約12億台幣），已被剝奪投票權。聯合國官員表示，由於受到制裁的援助，委內瑞拉恐怕仍無力繳費。欠費第三名是墨西哥，欠了2025年的2000萬美元會費（約6.3億台幣），但預料只是繳納延遲。

退錢給沒繳錢的國家

聯合國的財政危機，根源於兩大問題。一個是成員國未或延遲繳納費用，另一個是1945年起生效的財政規定，即如聯合國未用完預算，剩餘金額應退還給所有成員國，不論該國是否有繳費。

古特雷斯在信中直言，此規定讓聯合國注定毀滅。他疾呼成員國繳清欠款、改革制度。古特雷斯說：「這讓組織暴露於結構性財政危機，迫使成員國面臨嚴酷選擇：成員國要不同意徹底改革我們的財政制度，不然就得接受我們組織極可能財政崩潰的現實。」

川普拒繳欠費

美國總統川普1月初以管理失當、浪費和多餘重複為由，一口氣退出66個國際組織，包括人口基金會之類的聯合國機構。川普此前已將美國退出了聯合國教科文組織、世界衛生組織，以及聯合國人權理事會。他還揚言將降低美國對維和部隊的資助。

聯合國官員表示，美國除了年費以外，還積欠聯合國19億美元（約600億台幣）的現行維和任務費用、5.28億美元（約166億台幣）已完結維和任務的費用，及4360萬美元（約137億台幣）的各類國際法庭費用。

美國已向聯合國暗示，將繳納1.6億美元（約50億台幣）用於現行維和任務，但不會繳交法庭相關費用。聯合國官員稱為和任務預算已被迫刪減15%。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）更是開嗆：「說到繳費，就只有現在繳與沒繳。我們並未如前幾年一樣，擁有能夠維持運作的現金庫存與流動性。而這點是秘書長每年都日益加大警告的。」

