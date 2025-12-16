美國持續聲援黎智英 AIT轉盧比歐聲明！要北京終止折磨、考量釋放

香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（AP）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨（15日）遭裁定串謀勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物等罪名成立，預計明年宣判刑期，消息傳出後，引來國際聲援，包含美國總統川普、美國國務卿盧比歐，美國在台協會（AIT）也特地轉發盧比歐聲明表達立場，呼籲北京當局儘速終止折磨，並基於人道考量釋放黎智英。

黎智英過去公開表態支持香港普選、反對《國安法》等，2020年間香港通過《國安法》後，黎智英同年底被關押至今，15日遭香港高等法院裁定2項「串謀勾結外國勢力」、1項「串謀發布煽動刊物」罪名成立，刑期預計明年宣判。

對此，美國總統川普聲援，表示曾和習近平提過釋放黎智英，指黎年紀大、身體也不好，盧比歐也發聲明，經AIT轉發內容顯示，黎智英因《國安法》遭判定罪，反映北京透過法律迫使試圖捍衛言論自由及其他基本權利的人噤聲。

聲明也提及，中國在1984年《中英聯合聲明》中承諾予以保障言論自由等權利，但遭受懲處的已不止黎智英一人，且黎智英遭羈押逾1,800天後，健康狀況已嚴重惡化，「我們敦促當局儘速終止這種折磨，並基於人道考量釋放黎先生」。

面對國際聲援要求釋放黎智英，中國外交部15日以一慣強硬態度回應，香港司法屬特區屬內部事務，任何國家不得干預香港司法或干涉中國內政。





