美國指控：中國2020年6月在新疆羅布泊以「解耦」技術進行秘密核試爆

中國新疆羅布怕核試驗場，1964年10月16日第一次核試。 圖：翻攝陸網/百度

[Newtalk新聞] 美俄《新戰略武器裁減條約》（New START）2月5日到期失效，雙方尚未達成新協議或延續安排。而美國一再呼籲制定新核武管制協議需「納入中國」，最新揭露指控中國在近年內至少進行一次「產生當量」的核試驗，包括2020年6月22日的一次隱藏試爆，並使用「解耦」技術降低地震監測效能，以規避國際核試禁約承諾。

所謂「解耦」（decoupling）技術，是指在地下核試驗中，以中空形式吸收爆炸產生的熱能與壓力，故意讓爆炸產生的震動（地震波）變得非常微弱，讓全球的地震監測站很難偵測到或誤判它不是核爆的一種隱藏方法。根據全球地震測報紀錄，2020年6月22日並無地震資料紀錄。

美國國務院負責軍控與國際安全的副國務卿迪南諾（Thomas DiNanno）本月6日在日內瓦裁軍會議上公開此一指控，他表示，美方掌握中國已進行核爆試驗的證據，包括準備數百噸當量的試爆。迪南諾強調，解放軍試圖透過模糊核爆跡象來隱瞞活動，因為這些試驗違反核試禁約。他並具體指出，中國2020年6月22日在新疆羅布泊進行一次產生當量的核試。

美方指控聚焦中國羅布泊（Lop Nur）核試場的活動。自2019年起，美國國務院報告即指出，該地出現全年運作準備、使用爆炸物容納室、大規模挖掘及缺乏透明度等跡象，引發對中國遵守「零當量」核試禁約的疑慮。迪南諾提及，中國經常阻礙其國際監測系統（IMS）站點數據傳輸至全面禁止核試條約組織（CTBTO），以規避全球監測。

CTBTO表示，國際監測系統未偵測到2020年6月22日任何符合核武試爆特徵的事件。但強調任何國家的核試皆令人深憂，並呼籲盡速生效全面禁止核試條約（CTBT）。中國與美國雖簽署CTBT，只是均未批准；中國最後一次公開核試為1996年，美國為1992年。

中國外交部則駁斥美方指控為「徹頭徹尾的謊言」與「完全毫無根據」，並指美國才是加劇軍備競賽的元凶；反批美方持續炒作「中國核威脅」以尋求恢復自身核試。北京重申遵守核試禁約承諾，並拒絕加入美俄新核武談判。

美俄New START條約到期失效，美國總統川普（Donald Trump）多次表態，希望新協議納入中國，稱中國核武庫正以半世紀未見規模擴張，目前約600枚彈頭，預計2030年達1000枚、2035年達1500枚。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調，21世紀軍控須涵蓋中國。川普去年即暗示中國與俄羅斯進行秘密核試，並表態美國將「平等基礎」恢復測試。

