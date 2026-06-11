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即時中心／顏一軒報導

美國眾議院撥款委員會（United States House Committee on Appropriations）於美東時間10日公布之「2027財政年度國防撥款法案」（Fiscal Year 2027 Defense Appropriations Bill）中，納入與台灣相關的安全合作條款。根據法案第8134條，自「國防部整體作業與維護」（Operation and Maintenance, Defense-Wide）項下撥款10億美元，經費可使用至2028年9月30日，作為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative, TSCI）；另依第8136條規定，再編列10億美元，可用於替換自美國國防部庫存提供給台灣的國防物資，並補償提供給台灣的國防服務。





2027國防撥款法案第8134條 編列10億美元作為TSCI經費

根據美國眾院撥款委員會公布的「2027財政年度國防撥款法案」正文第8134條規定，相關資金可由美國國防部長在國務卿同意下，用於向台灣提供援助，包括新採購防衛裝備、防衛服務，以及軍事教育與訓練。

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快新聞／美國挺台灣！眾院國防法案納涉台條款 經費達20億美元

美國眾院撥款委員會美東時間10日所發布的新聞稿。（圖／翻攝自美國眾議院撥款委員會官網）

同時，法案並規範，使用相關資金採購、但尚未移交台灣的裝備，或由台灣返還美國的裝備，在書面通知國會國防委員會後，可視為美國國防部庫存；國防部在動用相關資金前，須至少提前15天向國防委員會提交書面通知，並按季提交資金使用及執行情況報告。

快新聞／美國挺台灣！眾院國防法案納涉台條款 經費達20億美元

美國眾議院撥款委員會主席科爾。（圖／翻攝自cole.house.gov官網）

第8136條另編列10億美元 用於替換國防物資及補償對台國防服務

法案第8136條方面，則另外編列10億美元，經費可使用至2028年9月30日，用於替換自美國國防部庫存提供給台灣的防衛裝備，以及補償提供給台灣的防衛服務。

此外，相關資金可轉移至本法第二、三、四及五章項下的撥款帳戶，用於透過新採購或修復既有裝備，替換自美國國防部庫存提供的防衛裝備，以及補償提供的防衛服務、軍事教育與訓練。

法案同時規定，相關補償亦可適用於台灣政府，或應美國要求向台灣提供支援的外國政府，不過任何資金轉移均須於執行前至少15天通知國防委員會。





原文出處：快新聞／美國挺台灣！眾議院國防法案納涉台條款 經費達20億美元

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