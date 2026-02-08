美國挺台「藍白投共拖後腿」汪浩：投的不是反綠而是反美的自殺票

國民黨直接封殺，不審軍購預算案。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）近日簽署行政命令，將重新調整對外軍售順序，優先考慮國防支出較高、在美國戰略布局中具關鍵地位的夥伴國家。外界認為，這對台灣而言屬於正面發展，有助加快武器生產與交付進程，但前提是台灣立法院需通過相關預算，作家汪浩直言：「藍白若繼續在關鍵時刻拖後腿，投的不是反對民進黨的票，而是反美投共的自殺票。」

美中領導人時隔2個多月再度通話，川普證實4日晚間與中國國家主席習近平在通話中談及台灣議題，引發各方關注。汪浩在臉書發文寫道：「川習通話後，北京高調放話，要求美方「慎重處理對台軍售」，川普則僅以一句「重視中方關切」輕輕帶過。若只看語言，容易被誤判為美國退讓；但若看行動，答案恰恰相反。」

汪浩提到：「就在通話後不久，川普正式簽署《2026綜合撥款法案》，國會更明確編列超過12億美元（含先前規畫達14.5億）專款支援台灣安全，要求優先交付軍備、定期向國會報告，甚至在法律層級禁止聯邦政府使用任何『將台灣錯誤描繪為中國一部分』的地圖。」

汪浩進一步指出：「這不是模糊，而是制度化的挺台。更關鍵的是，美國並未只對北京畫紅線，也同步對台北施壓。無論是多位參議員聲明，或行政部門的公開訊號，核心都很清楚：美國願意出錢、出武器、出政治成本，但前提是台灣自己要有防衛決心。」

汪浩續指：「國防特別預算不是象徵，而是信任的門票。問題恰恰出在台灣內部。藍白在立法院杯葛國防預算，一邊享受美國安全保證，一邊操作反美、疑美論述，甚至對AIT處長進行人身攻擊，向北京釋放錯誤訊號。這種行為，在華府眼中不是『制衡』，而是風險來源。」

汪浩強調：「川普政府的訊息其實非常一致：對中國，嘴上降溫、手上加壓；對台灣，安全支持不打折，但耐心有限。美國已經站在台灣這一邊，接下來的問題只剩一個——台灣自己，要不要站穩。藍白若繼續在關鍵時刻拖後腿，投的不是反對民進黨的票，而是反美投共的自殺票。」

