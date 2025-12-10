美國挺日本 抗議中國火控雷達掃描日機

美國海軍F-18戰鬥機。(美國海軍)

中國戰機上週在演訓期間以火控雷達鎖定日本自衛隊軍機，引發區域情勢升溫。美國政府今(10)日首度公開批評中國行為。



美國國務院發言人塔米·布魯斯表示，中國此舉「不利於區域和平與穩定」，並強調「美日同盟比以往任何時候都更強大、美國對日本的承諾堅定不移」，雙方正就此事保持密切聯繫。





早先日本首相高市早苗先前在國會答詢中指出，若「台灣有事」伴隨武力攻擊行動，可能構成日本得以行使集體自衛權的「存立危機事態」。此一表態引發中國強烈不滿，要求高市收回言論，並指責日本升高區域軍事緊張，日中關係因而急劇惡化。

緊張局勢持續擴大。日本9日晚間再度緊急出動戰機監控中俄空軍的聯合巡邏。上週發生的射控雷達照射事件更使日中對立進一步升溫。日方嚴詞譴責中國行為「危險且具威脅性」，因雷達鎖定意味可能存在攻擊風險，迫使日方戰機採取規避動作。





中國則反指，日本自衛隊多次接近並干擾中國海軍在宮古海峽以東海域的訓練，並強調艦載機訓練「事前已對外公布」。雙方說法完全相左，使本次事件成為近年兩國最嚴峻的軍事摩擦之一。





美國駐日大使葛拉斯（George Glass）近日也多次透過社群平台公開聲援日本，顯示美方正密切關注日中軍事對峙的後續發展。