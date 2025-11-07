美國掀加密ATM詐騙潮 老人養老金秒被轉光

美國警方這幾年除了執法，還要忙著阻止老人家急著把鈔票，一張張塞進加密貨幣ATM，因為這很可能是詐騙。美國越來越多老人家誤信恐嚇電話，把養老金投進詐騙陷阱，錢在幾秒內就轉到詐騙犯的帳戶根本追不回來。美國好幾個州的檢方，都跳出來指控加密幣ATM業者從詐騙中獲利，卻仍然以「合法交易」為理由全身而退。

「別別別！不要把錢放進去。」美國警察聲嘶力竭，苦勸民眾別再往加密貨幣ATM狂塞鈔票。就連擺機器的商店店員，也忍不住加入戰局。「別把錢放進去，最近很多人被詐騙。」店員大喊，試圖喚醒執迷的受害者。

廣告 廣告

可惜，警告往往遲到一步。有些人甚至對勸阻的警察大吼。「這裡是警察局。」警察無奈回應。「我才不在乎咧。」受害者氣炸。「你已經轉多少錢給他們了？」警察追問。「10,700美元。」答案一出，警察驚呼：「老天爺喔，我的媽呀。」

愛荷華州居民卡森，就是活生生例子。自稱銀行經理的詐騙犯來電恐嚇「不存15,000美元進加密ATM，就要逮捕他。」一連串話術下，省吃儉用攢下的養老金，瞬間蒸發。「我早就應該知道、早該有警覺，我真的太笨了，就這樣被騙。」卡森後悔莫及。

今年美國加密貨幣詐騙金額，已飆破2.4億美元。CNN記者親自下海，假裝受害者正面對決詐騙犯。「它上面會顯示金額一個$之後是數字100，這樣對嗎？」詐騙者誘導。「喔，不不不。」記者故意戳破。「發生什麼事？」詐騙者慌了。「上面顯示的是一萬美元。」記者揭穿。「我的老天爺！讓我們想辦法更正，我告訴你你不要犯任何錯誤，這是一個非法的基金費用，你需要把錢轉回我們的公司，你需要去銀行，並且從你的帳戶提領9500美元鈔票。」詐騙者急轉彎，繼續洗腦。

這騙局看似低級，卻專挑老人下手。威脅話術一環扣一環，一旦鈔票塞進ATM，錢幾秒到幾分鐘，就飛到海外匿名帳戶。「轉錢過去需要多少時間。」CNN記者問。明尼蘇達警探勞倫斯指出，一旦錢進機器，只需幾秒到幾分鐘，基本上這錢就可以到世界上的任何地方，這種有組織的犯罪不會在美國本土。

加密貨幣ATM平台每次交易抽20％到30％費用，死咬不放。「我們最終接到Bitcoin Depot的回覆，他們說，先生這真是光榮的一天，我們什麼時候可以把錢拿回來，這可是詐騙受害者的錢耶！」林恩郡警長卡斯頓氣憤表示，一個資產數百萬美元的公司，因為可以拿走這1.5萬美元而開心，但卻罔顧受害者。

平台強調操作頁面滿滿警告，輕鬆贏官司，錢合法落入詐騙犯口袋。檢察長怒控前三大加密ATM公司從詐騙獲利，毫無客戶保護。愛荷華州總檢察長調查顯示，Bitcoin Depot三年內在當地收款，一半以上來自詐騙。華府檢察長更爆，幾個月存款中，至少93％是詐騙錢。

「可以做得更好，應該可以改善，因為這對很多人來說是有害的。如果你可以把香菸放在便利商店櫃檯後方，為什麼不能設防範機制？也把比特幣的機器放在商店櫃台後面。」警探勞倫斯語重心長建議。法規落後加密腳步，成詐騙溫床。警察只能一再勸阻，守護老人血汗錢。

更多 TVBS 報導

綠成立「普發一萬服務站」防詐騙 徐國勇笑：我領到要捐慈善機構

緬甸掃蕩KK園區是煙霧彈？詐騙犯曝內幕：黑市收編再就業

太子集團9年在台洗錢45億 內政部：配合美國司法單位調查

「體驗被詐騙」！ 議員質詢要局處首長抽「一番賞」

