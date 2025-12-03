美國掀「K型經濟」討論潮 台灣也是典型案例？

美聯社日前報導，美國有關「K型經濟（K-shaped economy）」的討論正在迅速蔓延，包含企業高層、華爾街分析師及聯準會官員等，都曾特別提到該詞。而在台灣，有學者認為，當前的經濟發展，也正在呈現典型的K型發展。

什麼是「K型經濟」？

中央大學經濟系教授吳大任表示，K型經濟指的是同個國家的不同產業，開始走向不同發展趨勢，部分產業持續往上走，但其他產業卻反而向下滑；除了產業走勢以外，亦能從民眾收入變化看出是否呈K型發展趨勢。

美聯社指出，「K型經濟」一詞經常被引述用來解釋美國經濟當前異常混亂的時期，像是經濟看起來雖穩健成長，但失業率也略升；通膨持續、消費支出上升的同時，消費者的信心也變低；AI相關產業迅速成長，但同時又有工廠正在裁員；薪資成長放緩，但股市仍徘徊在歷史高點等。

為何台灣呈典型K型？

出口成長帶動經濟表現持續創新高

吳大任直言，台灣當然是所謂「K型經濟」，今（2025）年經濟成長有望破7%，主因是出口創新高，5月的出口即突破500億美元、10月則超過600億，皆比過往單月平均400億美元左右表現更佳，是過去從未發生的情況。由於台灣出口佔GDP比例約7成，因此也帶動全年經濟成長，是自2011年以來表現最好的一年。

此經濟成長主因，來自台灣對美國的AI相關產品出口大幅成長，帶動半導體及電子產業營收增加，因此分給員工更多的報酬，股東也因此賺進股價上漲的紅利。

截自3日收盤為止，台股今年已上漲近5000點，成長率超過20%，僅有在4月美國總統川普剛宣布將課徵「對等關稅」時一度大跌，但隨即反彈並一路上漲至今。

台股趨勢（圖／截自奇摩股市）

美國關稅衝擊傳產、無薪假增

另一方面，自9月7日美國開始課徵對等關稅後，台灣傳統產業受到相當大的影響，特別是機械設備、工具機、金屬五金等產業訂單數量大減，導致傳統產業無薪假人數大幅上升，相關從業者的收入也受到影響。

吳大任指出，台灣機械產業在國際上最大的競爭對手是日本，一方面因日幣貶值而使售價具出口競爭力，加上日美關稅僅15%，台灣關稅相比下較為吃虧，因此接單狀況不理想。

根據勞動部統計，全台企業7月中實施減班（無薪假）人數為3196人、實施公司數為179家；截至11月底時，無薪假人數已增至9153人、共456家公司實施。

無薪假持續上升（圖／截自勞動部）

內需服務業就業人口多但持續停滯

台灣約1100萬就業人口中，服務業即占約700萬人，是就業人口的最大族群。而內需服務業中，國旅相關產業占了一大部分，在外國觀光客人數少的情況下，旅宿業及餐飲業僅在周末有較高收益。

由於業者在周間的收益無法支撐聘僱全職人員的人事成本，因此有業者改以部分工時、基本薪資方式雇用員工，且未提供較好的教育訓練，導致服務品質下降，最終形成惡性循環。

台灣薪資所得也呈K型發展？

吳大任表示，總體來看，台灣的傳產與內需服務業發展正往下走，且未來發展也不看好，即使科技業表現亮眼，但從事半導體產業人員僅30萬、即使是整個電子業也僅有約100萬人，占整體就業人口不到十分之一。在僅有少數人獲得高報酬情況下，多數民眾就會對於經濟成長無感，收入也會開始呈現K型發展。

此外，K型經濟也能從薪資數據來驗證，台灣平均薪資在全世界排名為40幾名，原本就不算太高，而未來收入較高者，可能透過房產、股票等方式，讓資產不斷累積；但一般受薪階級卻會飽受物價上漲、薪水沒有相對提高之苦。

根據主計處統計，台灣全時受僱員工9月份的經常性薪資平均數為5萬0908元，但薪資中位數為4萬0018元，意即有一半的人月收未達4萬。

導致台灣K型化的其他因素

吳大任指出，除美國市場外，台灣傳統產業在往其他國家市場發展時，長期受到無法加入區域貿易組織的影響。例如由東南亞國協及中國、日本及韓國等國組成的東協區域全面經濟夥伴關係架構（RCEP），台灣即因非會員國身分，而被排除於該組織要在10年內，將90%產品關稅降至零的協議外。

吳大任分析，除非台灣與各國簽訂FTA，相關產業才能更有競爭力，並以其他對策來改善K型發展。

台灣經濟發展還有哪些隱憂？

吳大任指出，當前美國的對等關稅適用於台灣傳統產業，因此已經造成影響；科技業則適用美國貿易擴張法「232條款」中相關規定，但因仍處於尚未定案的空窗期，因此現在表現仍非常好。

而明（2026）年232條款若定案，就可能對科技業產生影響，屆時台灣可能同時要面對半導體關稅對科技業帶來的新衝擊，且對等關稅對傳產的影響也仍在持續。

美「232條款」是什麼？ 調查項目、對台半導體可能影響一次看

美國「K型經濟」現況為何？

美聯社指出，K型經濟的「K」代表當前美國經濟成長的走勢，上半部指的是高收入者的財富持續增加，下半部則呈現低收入家庭面臨收入增長不多，以及物價高漲的雙重困境。

而在AI發展下，對資料中心、運算中心湧入的巨大投資，也被視為促進K型經濟趨勢。

據美聯社分析，這股投資趨勢推高了「美股七雄」（Magnificent 7, M7）的股價，這七雄指的就是包括蘋果、輝達、微軟等美國7大科技巨頭，這些企業競逐AI基礎設施，但同時並未創造太多就業機會；此外，這些大企業股票大幅上漲，雖然帶動美股上揚，但根據聯準會資訊，有87%的股票由最富有的10%美國人持有，較貧困的50%只擁有1.1%股票，這也加劇了貧富差距。