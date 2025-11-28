美國掏空台灣 政府顧台還是賣台？

2009年6月6日當時的總統馬英九才講了一句：「不排除開放12吋晶圓廠赴大陸投資」，就立即引發民進黨和其側翼團體及媒體排山倒海的圍剿。

蔡英文表示：「民進黨要看政府怎麼說，決定是否發動抗爭。」該黨文宣部鄭文燦跟著痛批：「12吋晶圓廠貿然西進，將造成台灣人才、資金及技術流失，未蒙其利反受其害」；其政策會則指稱：「經濟命脈外移中國，台灣重傷。」

晶片製造是先進國家國安和經濟安全的核心，台積電未經政府審查通過，董事長魏哲家就到美國和川普宣布增加投資1千億美元，增建3座晶圓廠、2座先進封裝廠、1座研發中心，已超越我政府晶圓廠以3座為限、技術不可外流的審查底線，不僅造成台美關稅談判失去迴旋空間，且引發30家以上供應商跟進的大出走潮，賴政府和民進黨及其側翼團體竟然默不吭聲，甚至還有官員稱之是「把台灣的神山延伸至美國」。莫非民進黨所謂的「顧台灣」都是假的？

廣告 廣告

川普就任後就信誓旦旦要對進口半導體課徵高關稅，甚至啟動《貿易擴張法》232條款，以國安為由對半導體及其衍生產品進行調查。本月19日卻傳出，川普對此事正在採取更為謹慎的作法，避免刺激大陸推升貿易戰及物價上漲引發民怨。

其實背後理由之一應是在川普政府威嚇之下，包括台積電等一些半導體大咖已被嚇得承諾要赴美進行大規模投資，美國不費吹灰之力已經吃得飽飽的，不急著對半導體再課徵高關稅。

或許是意猶未足，賴政府再進一步加碼，對美國獻上相當台灣科學園區的高科技供應鏈產業聚落，美其名為「台灣模式」。

有句話說：「貓教老虎留一手。」老虎向貓拜師學功夫。學成之後翻臉要吃掉貓，貓立即爬上樹，老虎望樹興嘆說：「這招你怎沒教我？」貓回答：「我若教你，現在還有命在？」美國謀我先進半導體日亟，我政府卻積極迎合美國的貪得無厭，衝擊國安且掏空產業，與被賣了還在幫忙數鈔票又有何異？

負責與美國談判的行政院副院長鄭麗君表示：在美國打造高科技產業聚落是由企業投資規畫、政府角色是協助整合布局，企圖把政府責任完全撇清。但企業投資由政府提供信保，投資若失敗，不就是等同政府在進行投資？

再者，把企業綁在一起幫美國打造高科技產業聚落，企業投資可能遇到的風險，政府解決了嗎？今年9月美國政府出動直升機、裝甲車突襲喬治亞州韓國現代汽車與LG新能源電池工廠的事件會不會出現在台灣產業園區？

現今我與32個國家、地區簽有「雙邊互惠」的投資保障協定，大陸亦在簽署之內，卻獨缺美國。在無協定保障下，將一群高科技企業聚集於一處，豈非將這些企業置於虎口？這和出賣企業又有何異？

台灣的晶片代工替美國半導體產業分擔鉅額建廠成本和製程研發費用，讓美國設計業專注於推進技術創新，美國才能居於全球半導體科技的領導地位，「沒有台灣，就沒有今日美國的成就。」美國政府不思感恩，無時無刻不在散播台灣處於地緣政治風險，陷台灣於被孤立的困境，還怪台灣搶走美國晶片製造，要求「產能五五分」，已至是非不分、忘恩負義的地步。

而今與美國關稅談判的國家，日本GDP是韓國的2.15倍，日本被要求投資美國5500億美元，韓國僅投資3500億美元；台灣GDP不到韓國一半，卻被要求對美投資3500～5500億美元，企圖掏空台灣。有這樣的盟友，台灣還需要敵人嗎？（作者為前經濟部長）