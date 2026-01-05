美國接管委內瑞拉 學者：有助壓低油價、抑制美國通膨

美國總統川普針對委內瑞拉總統夫婦採取行動，外界關注是否衝擊國際經濟。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任今天(5日)受訪時分析，此事件對國際油市影響有限，但川普此舉可能與抑制美國通膨有關，未來有機會壓低國際油價，減輕美國經濟的通膨壓力。

美國對委內瑞拉進行大規模攻擊，抓捕委國總統馬杜洛夫婦並關押在美國。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任5日受訪時分析，除了涉及毒品等司法問題，委內瑞拉在外交立場上偏向中國與俄羅斯，中俄勢力進入中南美洲，對美國而言構成威脅，因此美方行動具有高度政治與戰略意涵。

在經濟方面，吳大任指出，川普目前面對的美國經濟問題之一是通膨壓力仍高，由於生產與消費都仰賴原油，若國際油價偏低，將有助於降低通膨壓力。委內瑞拉雖然石油儲量高，但實際生產規模相對阿拉伯產油國仍偏低，川普此舉可能也是希望透過掌握能源供給、增加原油產量，讓油價受到壓制，進而緩解通膨。

他強調，若通膨壓力下降，對美國聯準會而言，未來貨幣政策將更有可能朝向降息方向進行。降息不僅可降低企業與家庭的借貸成本，對經濟成長產生正面效果，也有助於改善美國政府的財政狀況。

吳大任指出，美國政府目前負債已超過38兆美元，每年利息支出超過1兆美元，甚至高於國防支出，降息可望降低利息負擔，緩解財政壓力。他說：『(原音)美國CPI年增率都還在3%左右，這個跟聯準會的目標比較起來還是有點偏高，所以聯準會降息的意願當然就會降低；如果說通膨可以壓得更低的話，聯準會他就更有可能會進一步來降息，降息的次數、還有幅度都有可能增加。』

至於此事件是否可能重演歷史上的石油危機，吳大任表示，過去兩次重大石油危機，主因都是中東產油國對美國與歐洲實施原油禁運，導致供給大幅下降、價格不斷上漲；相較之下，這次委內瑞拉事件並未造成供給中斷，未來反而有可能增加原油供給，情況「完全相反」，所以不致引發石油危機。