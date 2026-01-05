美國接管「委國產油效率能提升」？ 專家曝難度：需投資1000億美元和至少10年時間

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國3日於當地時間凌晨逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），理由是其涉嫌跨國販毒並持有槍械等，此舉震驚國際，目前馬杜洛夫婦在布魯克林監獄等待審判。在記者會上，川普表示將接管委內瑞拉直到政權妥善轉移，並將開放美國石油公司進駐委國，重建當地「殘破不堪」的石油設施，更稱委國的石油產業長期以來「徹底失敗」。



根據《商業內幕》報導，委內瑞拉擁有全球五分之一的石油儲量，但其每日產出原油僅不到全球的1%。根據OPEC在2025年的年度資料顯示，在2024年已探明的石油儲量中，委國石油儲量以3032億桶高居榜首，比第二名的沙烏地阿拉伯多出1.1倍。而美國位居第8名，儲量僅450億桶。

《衛報》指出，川普數月來以「毒品戰爭」為由，多次攻擊委內瑞拉的船隻，並造成116人死亡。但在週六的記者會上卻數度提到石油，並宣稱委內瑞拉偷走美國石油，如今將收回。美國國土安全顧問米勒（Stephen Miller）在12月17日也曾在X上發文，認為美國造就了委內瑞拉的石油產業，委國卻以這筆收入助長恐怖主義和毒品充斥街頭。

川普在記者會上表示：「我們將讓我們非常大的美國石油公司，也是全球最大的石油公司進入當地，投入數十億美元，修復嚴重破損的基礎建設和石油設施，開始為國家賺錢。」

分析人士指出，委國低效率生產固然有管理不善的原因，但更大原因為其儲備石油為「重酸」，含硫約2.45%，加劇開採難度。拉丁美洲能源專家莫納爾迪（Francisco J Monaldi）估計，目前委國每天生產石油不到100萬桶，未來可能升至400萬甚至500萬桶，但這樣做需要大約1000億美元的投資和至少10年的時間。

