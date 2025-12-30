美國推動俄烏和平協議期間，俄軍戰死人數創下記錄

穆拉特·穆卡舍夫在被判處十年監禁後簽約加入軍隊。 [BBC]

BBC的分析顯示，過去十個月，俄羅斯在與烏克蘭的戰爭中的戰死人數比2022年全面入侵開始以來任何時期都要多。

美國總統特朗普在2025年推動和平進程之際，俄羅斯公佈的士兵訃告比前一年增加了40%。

BBC已確認總共近16萬名在烏克蘭戰場上陣亡的俄方人員姓名。

自2022年2月起，BBC俄語部與獨立媒體Mediazona以及志願者團隊一直在統計俄羅斯戰爭的損失。我們有一份名單，列出能透過官方報告、報紙、社交媒體、新紀念碑和墓地來確認死亡的人員。

實際死亡人數被認為還要高得多，而軍事專家認為我們對墓地、戰爭紀念碑和訃告的分析可能僅代表總數的45%至65%。

這意味著俄羅斯死亡人數可能在24.3萬至35.2萬之間。

訃告的數量是確認陣亡數據的初步估計，部分仍需驗證，最終可能會被剔除，但它能反映戰鬥強度隨時間的變化。

2025年1月的訃告數量相對較低，隨後在2月上升，當時特朗普與普京首次就結束烏克蘭戰爭進行直接討論。

下一個高峰出現在8月，恰逢兩位總統在阿拉斯加會面，這被視為普京外交上的重大突破，象徵其國際孤立狀態的結束。

10月，原定的第二次俄美峰會被取消，11月美國提出28點和平方案時，平均每天發佈的訃告為322，是2024年平均數的兩倍。

俄軍陣亡數的增加，難以歸因於單一因素，但是克里姆林宮認為領土上的收穫能使自己在與美國的談判中佔優。普京顧問尤里·烏沙科夫（Yuri Ushakov）最近強調「近期的成功」帶來了正面的影響。

穆拉特·穆卡舍夫（Murat Mukashev）就是押注快速和平的人之一，結果他付出了生命的代價。

他是一名從未支持普京政策的活動人士。多年來，他參加過反對警察暴力和酷刑的示威，並支持LGBT權利和釋放克里姆林宮主要反對派納瓦尼（Alexei Navalny），後者在2024 年死於獄中。

穆拉特·穆卡舍夫從未支持普京，並曾抗議戰爭及警察暴力。 [Murat Mukashev]

自2022年起，他在社交媒體上多次譴責俄羅斯入侵烏克蘭。2024年初，他在莫斯科的自己家附近被捕，被控大規模毒品交易。

據朋友和家人指，審理期間他獲得國防部提議的合約。

他們認為這些加諸他身上的嚴重指控是迫使人入伍的典型手段。2024年法律允許被告若參軍可免刑，在一個無罪率低於1%的國家，這是極具吸引力的選擇。

穆卡舍夫拒絕了，法院判他在高度戒備的流放地服刑10年。

2024年11月，他在獄中改變主意。朋友說，他因特朗普承諾迅速結束戰爭而決定盡快簽約，以在和平協議達成前獲釋。

「他將此視為擺脫十年嚴酷監禁的機會。」他的支持團體在一份聲明中稱。

沒有人解釋他如何調和參戰與不願殺人之間的矛盾。

2025年6月11日，穆卡舍夫在烏克蘭東北部哈爾科夫地區的突擊隊作戰中陣亡。

BBC數據顯示，像他一樣，2025年陣亡的俄羅斯人多數在戰爭開始時都和軍隊毫無關係。

自2023年10月血腥的阿夫迪夫卡（Avdiivka）戰役後，所謂的「志願者」傷亡穩步增加——這些人是在入侵開始後自願簽約入伍的。

如今，他們似乎構成俄羅斯新兵的主力，而非入侵前的職業軍人或後來被動員的服役者。

一年前，俄軍死亡人員中志願者占15%，2025年則達到三分之一。

俄羅斯羅斯托夫地區的新兵（資料圖片） [Reuters]

地方政府在壓力下維持新兵來源，以高額報酬作宣傳誘餌，接觸那些巨額負債者，並在大學校園徵兵。

這使得克里姆林宮能在前線重大損失下避免高政治風險的大規模強制徵兵。

俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）稱，截至10月，今年已有33.6萬人簽約入伍，每月超過3萬人。

北約秘書長馬克·呂特（Mark Rutte）表示，每月有2.5萬名俄軍陣亡。若兩者皆準確，俄羅斯招募的人仍然多於損失的人。

根據訃告和親屬的說法，大多數簽約者是自願，但也有受壓和脅迫的報告，尤其針對常規義務兵和刑事被告。

一些新兵誤以為簽一年合約後可帶錢回歸舊生活。

新兵一年可賺高達1000萬盧布（約9.5萬英鎊；12.8萬美元）。實際上，自2022年9月起，所有國防部合約自動續約，直到戰爭結束。

北約稱，俄羅斯在戰爭中的死傷總數達110萬，一名官員估計死亡人數為25萬。

這與 BBC 的計算一致，但我們的名單未包括在烏東兩個被佔地區的民兵陣亡者，估計有2.1萬至2.35萬人。

烏克蘭也付出了沉重的代價。

去年2月，澤連斯基總統稱戰場死亡人數為4.6萬，另有38萬人受傷。他還表示，另有數萬人失蹤或被俘。根據其他估算和交叉比對，我們認為烏克蘭至今的陣亡人數高達14萬。