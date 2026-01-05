美國推翻馬杜洛 亞洲早盤油價交易走跌

在美國發動軍事行動抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之後，國際油價今天(5日)走跌。委內瑞拉擁有世界最大的已知原油儲量。

流入市場的委內瑞拉原油增加，將增添對供應過剩的擔憂，並對最近數月來持續下跌的油價造成進一步壓力。

在亞洲的早盤交易中，布倫特原油(Brent Crude)跌幅0.21%，來到每桶60.62美元；西德州中級原油(WTI)下跌0.35%，報每桶57.12美元。

美軍在3日凌晨攻擊卡拉卡斯(Caracas)，轟炸軍事目標並迅速帶走馬杜洛夫婦，他們將在紐約面對美國聯邦的毒品走私指控罪名。

美國總統川普(Donald Trump)已表示，美國如今將「治理」委內瑞拉，並讓美國的石油公司到委內瑞拉開採豐富的原油資源。

在經過數年來的投資不足與制裁之後，委內瑞拉目前的日產量約為100萬桶，相較之下，委內瑞拉在1999年的石油產量則約為每日350萬桶。

但分析師表示，除了其他有關委內瑞拉未來的重要問題之外，要大幅減少石油產量將不是容易的事，也無法迅速達成。

瑞士銀行(UBS)分析師史特諾沃(Giovanni Staunovo)告訴法新社，考慮到因為數年來管理不當與投資不足造成的基礎設施凋敝，要恢復產量將需要大量的投資。

此外，目前對委內瑞拉的投資也沒什麼吸引力，因為油價正承受供應過剩的壓力並在2025年走跌，儘管川普的關稅戰和持續中的烏克蘭衝突造成了嚴峻的成長逆風。(編輯：鍾錦隆)