美國提供情資 檢警調海巡查獲雜貨輪運毒近1.3公噸

檢警調與海巡聯手查獲坦尚尼亞籍雜貨輪「金昌隆」運毒，行政院長卓榮泰南下第五海巡隊表揚破案有功人員。（圖：溫蘭魁攝）

我海巡署與法務部調查局去年（114年）接獲美國緝毒局（DEA）提供的國際情資，在高雄港西南方330海浬處，查獲「坦尚尼亞」籍雜貨輪企圖運送毒品入境台灣，檢警調與海巡組成的專案小組準備登船查緝時，船員還以機械故障為由一度拒檢，這次緝毒行動共查獲將近1.3公噸的二級毒品安非他命和三級毒品愷他命，市價超過新台幣20億元。（溫蘭魁報導）

成功在海上攔截毒品，行政院長卓榮泰特地南下表揚破案有功人員並頒發加菜金。

艦隊分署指出，去年接獲美方情資後，第五海巡隊6月26日清晨就出動服役還不滿一年的PP-10096船艇載著檢察官和調查局人員出海查緝，果然在高雄西南方330海浬處，發現坦尚尼亞籍雜貨輪「金昌隆」，船員一度拒檢，還以機械故障為由，繞圈航行，甚至將一袋一袋疑似毒品的東西拋入海中，專案小組於是依法擊發聲爆彈示警，並強制登船查緝，果然有所展獲，高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐說：「相關的毒品是直接放在貨輪的浴室還有船員的休息室。」

「金昌隆」雜貨輪運毒，船員將毒品藏在浴室和休息室內。（圖：溫蘭魁翻攝）

包括從海上打撈起來被丟包的5大袋在內，共查獲二級毒品安非他命26.5公斤，還有三級毒品愷他命1273.36公斤，總重達到1299.86公斤，並逮捕船長和幹部2名台灣人和9名緬甸籍船員共11人。

美國在台協會（AIT）處長谷立言出席破案記者會，他受訪表示，這次的大成功，凸顯美國跟台灣在執法方面的合作。」（圖：溫蘭魁攝）

由於這次的緝毒行動是美國緝毒局（DEA）提供的國際情資，美國在台協會（AIT）處長谷立言也出席破案記者會：「我覺得是一個非常大的成功，而且是凸顯了美國跟台灣在執法方面的合作。」

全案已經偵結起訴，檢調將持續追查幕後貨主。

