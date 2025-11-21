美國提出新「和平計畫」! 要求烏割讓領土與裁軍 歐盟、烏克蘭都發聲反對

美國川普政府近期提出新版「和平計畫」，試圖要求烏克蘭割讓土地、削減軍備，換取美方提供的安全保障。然而，針對該項和平計畫，歐盟與烏克蘭官員先後表示反對，烏克蘭總統澤連斯基也計畫與美國總統川普直接進行會談，討論與新版「和平方案」相關的事務。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號

[Newtalk新聞] 為了推動烏克蘭戰場的全面停火，美國川普政府近期提出新版「和平方案」，試圖說服烏克蘭放棄對領土的堅持並實施裁軍。針對該項和平方案，歐盟的外交官員與烏克蘭常駐聯合國安理會代表先後表示反對，呼籲美國不要以犧牲烏克蘭利益的方式向俄羅斯讓步。

根據美國媒體《Axios》報導，美國川普政府在完成與俄羅斯的秘密磋商後，提出由 28 項內容組成的新版「和平方案」，計畫要求烏克蘭割讓遭佔領的土地並縮減軍事規模，換取美國對烏克蘭與歐洲地區的安全保障。X 推主「NiKITa」指出，如果實施新版的「和平方案」，烏克蘭軍隊的人數將從現在的 80 萬大幅刪減至 30 萬，且必須撤回加入北約的申請。歐洲國家甚至可能要「赦免」針對俄羅斯的制裁，讓其重返世界經濟。

冬天即將到來，歐洲多國合力援助烏克蘭軍備庫存抵抗俄軍的侵略。 圖：翻攝自 X

針對美國提出的新版「和平方案」，澤連斯基表示，只有在國際社會尊重對烏克蘭「至關重要的原則」，且能夠體面的結束戰爭的前提下，烏克蘭才會同意實施停火協議。澤連斯基強調，烏克蘭將持續支持歐洲或美國提出的建設性提議，並加強與上述地區國家的合作，「我計畫在未來數日內，針對和平方案的內容與川普展開直接的討論」。

雖然澤連斯基並沒有表現出強烈的反對態度，但歐盟與烏克蘭官員都對新版「和平方案」感到十分不滿。白俄羅斯媒體《NEXTA》發布推文稱，在結束於布魯塞爾舉辦的歐盟外長會議後，歐盟執委會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表卡雅．卡拉斯 ( Kaja Kallas ) 公開對新版「和平方案」表示反對，強調歐盟不會支持任何「迫使烏克蘭做出領土讓步」的和平方案。

俄軍與烏軍在紅軍城激烈交火，雙方互射火箭彈。 圖 : 翻攝自空天力量

烏克蘭常駐聯合國安理會代表克里斯蒂娜．哈約維辛 ( Khrystyna Hayovyshyn ) 也對新版「和平方案」表示反對，強調基輔當局願意與美國、俄羅斯進行「真正的對話」，但絕對不會接受領土割讓、限制軍隊規模或結盟的各方面限制。哈約維辛指出，烏克蘭沒有出賣領土的計畫，也不會承認被俄軍暫時佔領的領土為俄羅斯領土，更不會以「破壞自我身分認同」的方式，獎勵俄羅斯侵略行動背後的「種族滅絕計畫」。

哈約維辛認為，只有在美國與歐洲國家團結一致，共同對俄羅斯施壓的前提下，克里姆林宮才會停下侵略的腳步，「我們必須迫使俄羅斯在經濟、政治且軍事等三個方面進行撤退，才能真正結束這場戰爭」。

歐盟執委會副主席兼歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，歐盟不會支持任何「迫使烏克蘭做出領土讓步」的和平協議。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號