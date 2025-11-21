美國提和平方案 克宮放話要烏克蘭「立即」參與談判

克里姆林宮今天(21日)警告烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)，必須「立即」參與談判，否則將失去更多領土。在此之前，美國向基輔提出了一份和平方案，其中採納了莫斯科的多項要求。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示：「俄羅斯武裝部隊的有效行動應該讓澤澤倫斯基相信：現在談判總比之後談判要好。」

培斯科夫補充說：「隨著俄羅斯軍隊的進攻行動導致(烏克蘭)領土損失，澤倫斯基的決策自由空間正在縮小。」同時，他也表示莫斯科尚未正式收到美國提議的和平方案。

廣告 廣告

針對美國提議的方案，烏克蘭最高談判代表今天表示，基輔不會接受任何逾越其「紅線」的協議。

法新社報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席兼談判代表烏梅洛夫(Rustem Umerov)在社群媒體上表示：「無論現在或未來，任何決策都不得超越我國主權、人民安全及紅線的框架。」

與此同時，烏克蘭與歐洲盟友正緊急因應美國提出，內容偏向莫斯科利益的俄烏戰爭終戰方案。法國總統馬克宏、英國總理施凱爾(Keir Starmer)和德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)今天一起與澤倫斯基舉行了線上會談。

澤倫斯基表示，正在「研究」美國的提議，並強調該提議必須為烏克蘭帶來「有尊嚴的」和平。

澤倫斯基在與歐洲盟友通話後於社群媒體上表示：「我們正在研究美方準備的文件。這必須是一項能夠確保真正具有尊嚴的和平計劃。」(編輯：楊翎)