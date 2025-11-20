美國提新俄烏停戰計畫 白宮：對雙方都有好處

美國白宮表示，總統川普(Donald Trump)支持的一項結束俄烏戰爭的計畫對雙方都有「好處」，駁斥了有關這項計畫呼應了許多莫斯科要求的擔憂。

白宮新聞秘書李威特( Karoline Leavitt)說，川普的特使魏科夫(Steve Witkoff)和美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)已「悄悄地」制定這項計畫一個月了。

李威特在記者會上說：「這項計畫正在進行中，正在變化中，但總統支持這項計畫。這是一項對俄羅斯和烏克蘭都有好處的計畫，我們相信雙方應該都能接受。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)表示，任何結束俄羅斯侵略的協議必須帶來「有尊嚴的和平」，「尊重我們的獨立、我們的主權」。

澤倫斯基辦公室說，他預計在未來幾天和川普討論這些問題。

在前線，俄羅斯宣稱重新奪取了烏克蘭東部的關鍵城市庫皮揚斯克(Kupiansk)，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)視察了一處軍事指揮所，並與官員討論前線情勢。

烏克蘭軍方否認俄羅斯重新奪取庫皮揚斯克，該地曾在俄羅斯2022年發動入侵的當天被佔領，烏克蘭後來將它奪回

放棄領土

西方媒體已經廣泛報導這項計畫，其中包含了28項要點。一名資深消息人士也向法新社透露了部分內容。

據了解，烏克蘭被要求在俄羅斯的關鍵要求上讓步，而且顯然沒有取得太多回報。

消息人士指出，在領土問題上，這項計畫要求烏克蘭「承認克里米亞和其他俄羅斯已經佔領的地區。」

俄羅斯軍方佔領了約五分之一的烏克蘭領土，其中大部分地區在這些年來飽受戰火肆虐。

克里姆林宮宣稱已經佔領了烏克蘭的5個地區，包含在2022年佔領的頓內茨克(Donetsk)、盧甘斯克(Lugansk)、札波羅熱(Zaporizhzhia)、赫松(Kherson)，以及2014年的克里米亞。

俄羅斯先前已經要求烏克蘭從頓內茨克和盧甘斯克全面撤軍，藉此交換凍結札波羅熱與赫松的前線。

烏克蘭則表示，永遠不會承認俄羅斯對其領土的控制權，但承認可能會被迫透過外交手段取回領土。

裁軍

同一名消息人告訴法新社，這項計畫要求烏克蘭將軍隊縮減至40萬人，等同於將軍隊規模縮減一半以上。

消息人士也指出，基輔也被要求放棄所有長程武器。

其他媒體也報導，這項計畫將完全禁止在烏克蘭部署西方軍隊。

這符合與俄羅斯先前的要求，並違背了烏克蘭先前劃下的紅線。

這項計畫據報也包含了模糊的條款，讓烏克蘭與美國和歐洲協商某種安全保障。

烏克蘭希望獲得西方支持的具體安全保障，理想情況是成為北大西洋公約組織(NATO)成員國，或類似的安全保障，以及一支歐洲維和部隊，避免俄羅斯再次入侵。

俄羅斯參與擬定？

這項計畫的內容引發人們的猜測，認為俄羅斯參與了這項計畫的擬定。

美國媒體Axios報導，這項計畫是川普政府與莫斯科秘密磋商下擬定的。

資深消息人士告訴法新社：「這看來是俄羅斯向美國提出這些內容，他們接受了。」

該名官員說：「一個很重要的細節在於我們不清楚這究竟是川普的說法，還是他的幕僚的。」

促進外交？

烏克蘭表示，美國告訴他們這項提案「能夠促進外交」。

澤倫斯基證實，訪問基輔的美方代表提交了這項計畫，但他沒有透露細節。

克里姆林宮表示，他們對此無可奉告。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯(Kaja Kallas)表示，任何和平協議必須獲得基輔和布魯塞爾的同意。

卡拉斯說：「我們必須了解在這場戰爭中，有一個侵略者和一個受害者。所以我們還沒有聽說俄方做出任何讓步。」