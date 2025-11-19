美國提新和平方案 傳要求烏克蘭割讓領土、削減軍隊規模
多家外媒報導，一項美國的新和平方案將要求烏克蘭割讓領土，並削減其軍隊規模。在此同時，俄羅斯對烏克蘭西部的攻擊導致26人死亡，包含3名兒童。
這項提案顯然重申了俄羅斯結束戰爭的最高條件，烏克蘭一直拒絕這些條件，認為這等同於投降。
路透社引述多名消息人士指出，這項提案包含削減烏克蘭武裝部隊規模等要求，華盛頓希望基輔接受方案中的主要內容。
這項方案對基輔來說將是重大挫敗，烏克蘭正面臨俄羅斯在東部進一步佔領領土，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)也正在處理一起貪腐醜聞，烏克蘭國會19日因此開除了能源部長與司法部長。
此外，俄羅斯也對遠離前線的烏克蘭西部城市特諾皮爾(Ternopil)發動攻擊，這是俄羅斯2022年入侵以來對烏克蘭西部發動的最致命攻擊之一。
一名烏克蘭資深官員稍早告訴路透社，基輔已經接收到一系列美國結束戰爭方案的「訊號」，華盛頓已經與俄羅斯討論了這些方案，烏克蘭則沒有參與其中。
法新社報導，美國的方案要求「承認克里米亞與俄羅斯已佔領的其他地區」，並「削減軍隊人數至40萬人」。美國的方案也要求烏克蘭放棄所有長程武器。
澤倫斯基原本希望在他突然訪問土耳其的期間，重新促使美國總統川普(Donald Trump)政府參與和平進程，但此舉並未成功，因為一名原訂將參與會談的美國特使並未成行。
澤倫斯基19日與土耳其總統艾爾段(Tayyip Erdogan)會面，並將在20日與訪問基輔的美國軍事官員會面。
澤倫斯基在Telegram的發文中，沒有提到華盛頓的提案，但呼籲美國發揮領導能力，結束這場戰爭。
澤倫斯基在與艾爾段會面後表示：「停止流血衝突並實現持久和平的關鍵，在於與我們所有夥伴協調合作，以及美國保持有效、強力的領導。」
澤倫斯基說，只有美國和川普「才擁有足夠的實力，最終結束這場戰爭」。
