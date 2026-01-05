美國提重建遭拒 委內瑞拉恐遭更嚴厲制裁

委內瑞拉臨時總統羅德里奎斯放話拒與美國合作重建，恐遭美國更嚴厲制裁。(圖片來源/羅德里奎斯臉書)

美國總統川普（Donald Trump）3日出兵突襲委內瑞拉，抓補總統馬杜洛（Nicolás Madur）夫婦，消息震驚全世界，美國方面聲稱委國未來將與美國合作進行重建，卻被接任總統的羅德里奎斯（Delcy Rodriguez）所否認，她的發言已引起美國高度警戒，指不排除讓她付出更大的代價。而在美國採取行動後，唱衰台灣的聲音也大量出現，這些人認為今日委內瑞拉就是明日台灣，但專家指出兩者不能相提並論。

馬杜洛被逮之後，效忠於馬杜洛的最高法院引用該國憲法一項條款裁決，馬杜洛缺席總統職務是「暫時的」，在這種情況下無需進行選舉，而是由副總統（非由選舉產生）接任總統職務，任期最長為90天，但若經國民議會投票許可，任期可延長至6個月。

委內瑞拉最高法院把總統大權移交給羅德里奎斯時並未提及 180 天的期限，因此有些人猜測她掌權時間可能更長，以便能整合執政的統一社會主義黨（Partido Socialista Unido de Venezuela；PSUV）內不同派系，同時極力避免PSUV因舉行選舉而受到挑戰。

羅德里奎斯掌控委內瑞拉經濟命脈

羅德里奎斯曾在英國和法國接受法律教育，與其兄長豪爾赫羅德里奎斯（Jorge Rodríguez，委國國民會議主席）共同掌握了委內瑞拉的政治運作和國際金流，且都是堅定的左翼人士。她曾在查維斯（Hugo Rafael Chávez Frías）政府擔任多個低階職位，真正嶄露頭角是在馬杜洛手下工作期間，甚至被視為他的接班人，現為馬杜洛權力核心的官員之一，由此可見接下來委內瑞拉仍會受到這個團隊的掌控。

現年56歲的馬德里奎斯除了副總統之外，還身兼石油部長，形同握有委內瑞拉的經濟命脈，她同時也是委國惡名昭彰的情報機構的負責人，還曾任職經濟部長和外交部長，曾幫助委內瑞拉在經歷了多年的惡性通貨膨脹和動盪之後穩定了經濟。

提合作重建石油設施遭羅德里奎斯拒絕，美國警告她會付出更大的代價

馬杜洛長期指控美國覬覦委內瑞拉的石油，企圖將他趕下台，然而事實似乎有所出入。

《BBC》指出委內瑞拉擁有全球最多已探勘的原油儲量，石油收益佔政府預算收入超過一半，但因受到制裁、投資不足，以及國營石油公司管理不善等因素，讓石油出口遠低於其他產油國，以2023年為例，委內瑞拉原油產量僅佔全球的0.8%。目前委內瑞拉每日出口90萬桶原油，中國是最大買家。

對於覬覦委國石油的說法，美國方面駁斥並表示美國希望今後能與新政府合作重建委內瑞拉。川普表示未來美國石油業者會進駐委內瑞拉修復基礎建設，為當地財政帶來更好的收入，從地下開採的大量財富將惠及委內瑞拉人民，美國僅是收取相關的花費。

美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）在3日的記者會時表示已取得羅德里奎斯共識，盧比奧說羅德里奎斯「態度友善」，與馬杜洛截然不同，她是美國政府可以合作的人選，願意為讓委內瑞拉再度偉大做出必要的努力。

不過就在記者會後不久，羅德里奎斯改口堅稱馬杜洛仍是委內瑞拉唯一合法總統，並強烈譴責美國的軍事干預是「違反國際法的暴行」，委內瑞拉已準備好捍衛自己的自然資源。

對此川普接受《大西洋月刊》（The Atlantic）採訪時警告，如果羅德里奎斯不做正確的事，她將付出非常沉重的代價，可能比馬杜洛還要大。盧比奧對羅德里奎茲的激烈言論持保留態度，但表示不承認羅德里奎斯是合法政府，因為委內瑞拉從未舉行過自由公正的選舉。

委內瑞拉人希望能換得自由

委內瑞拉曾是拉丁美洲最富有的國家之一，但在馬杜洛執政期間，經濟持續惡化，約5分之1的人口被迫外流，是全球規模最大的移民潮之一。

在美國抓補馬杜洛之後，當地大部分地區街道異常冷清。反對派人士對馬杜羅被拘押一事態度保留，未見大肆慶祝。儘管氣氛緊張，部份麵包店與咖啡館仍照常營業，跑步與騎單車的人也如常出現在街頭，有不少市民則開始囤積生活必需品。

有委內瑞拉民眾接受澳洲媒體《SBS》採訪時表示，「委內瑞拉人早已習慣在恐懼中生活，若這一切能換來孩子在自由國度成長，我願意繼續承受。」

與此同時，有人憂心中國是否仿效美國對台灣展開攻勢。印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，這些人忽略了「最關鍵的差異」，那就是，台灣和委內瑞拉完全不可同日而語。確實，委內瑞拉採用中國的雷達系統、伊朗的無人機、俄羅斯的薩姆飛彈，在美軍的精確打擊面前幾乎成了擺設。

他說，台灣的防衛體系、武器裝備與作戰概念，核心來源正是美國。整體防禦能力不僅更強，也更具韌性與實戰整合力。反觀中國，無論在遠程精準打擊、制海制空能力，或是聯合作戰經驗上，仍與美國存在巨大落差。

矢板明夫表示，台灣的安全，從來不是靠口號或吹噓，而是建立在現實可驗證的戰略佈局與穩固的盟友體系之上。混淆現實和宣傳、低估盟友能力、或刻意高估對手實力，不僅會誤導國內輿論，更可能誘發敵方的戰略誤判。

(原始連結)





