美國提「和平計畫」遷就俄羅斯逼烏克蘭讓步！川普：不是最終方案
[Newtalk新聞] 俄羅斯持續侵犯烏克蘭之際，美國近日向烏克蘭遞交一份烏俄和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普（Donald Trump）今天聲稱，這並非提給烏克蘭的最終方案，不論用什麼方式「我們必須讓它（戰爭）結束」。
根據中央社及外媒報導，川普政府近期提出一項烏俄和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏克蘭軍隊規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等，觸及基輔多項「紅線」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）坦言，基輔可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。
歐洲及其他西方領袖也認為，美國提出的28點和平方案可作為終結烏俄戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。川普今天在白宮被媒體問及這項和平計畫是否為提給烏克蘭的最終方案時回答：「不是」並再次強調希望達成和平，他聲稱：「我們正試圖讓它（戰爭）結束，不論用什麼方式，我們必須讓它結束。」
華盛頓郵報報導（The Washington Post）引述知情人士說法揭露，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩節之前同意這項和平計畫，否則將失去美國對其在俄烏戰爭方面提供的協助。川普昨天指稱，澤連斯基不一定要滿意這項提案，但他如果不喜歡「他們就只能繼續打仗」。在某個時間點「他（澤連斯基）將必須接受他還沒接受的事」。
俄羅斯全面侵略烏克蘭持續將近4年，川普重返白宮以來一直試圖促成烏俄之間永久停火，並分別會見澤連斯基、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。外媒指出，這份美國方案納入了俄羅斯若干核心訴求，歐洲等西方國家領袖一方面肯定川普試圖停止戰事的努力，但也體認到方案中部分條件對烏克蘭而言難以接受。
英國、法國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、歐洲聯盟領袖及加拿大總理、日本首相透過聲明回應，樂見美國持續致力為烏克蘭帶來和平，並認為這份草案是一個基礎，仍需進一步研議。他們表示：「我們已準備好參與協商，以確保未來的和平能夠持續。」
[Newtalk新聞] 美國總統川普特使史蒂夫・威特科夫（Steven Witkoff）日前在社群平台 X 上意外發布並迅速刪除一條暗示與俄羅斯密切合作的推文，內容顯示他可能與克里姆林宮代表進行秘密交流。維特科夫在推文中寫道「他一定是跟K學的⋯⋯」，隨後立即刪除。 《天空新聞》報導，他可能以為自己是在發送私人訊息，而「K」幾乎可以確定指的是俄羅斯總統普丁的特別代表基里爾・德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）。此評論出現在《Axios》報導華盛頓制定的秘密和平方案後，引發外界關注。 據《Axios》、《金融時報》及《路透社》報導，美國正秘密制定一份由美國總統川普批准的「28 點烏克蘭和平方案」，起草者包括威特科夫在內，以及美國副總統范斯（James Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）與商人兼川普女兒伊凡卡的丈夫庫許納（Jared Kushner）。 美國國務卿盧比歐。圖：達志影像/路透社 該方案據報要求將頓巴斯（Donbas）地區全部割讓給俄羅斯，凍結赫爾松與扎波羅熱地區戰線，削減烏克蘭軍隊規模，並暫停烏克蘭加入北約的進程，其內容與俄羅斯要求高度一致。 美國國新頭殼 ・ 1 天前
