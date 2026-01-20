美國揚言100%關稅威脅 南韓網友炸鍋

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。圖片來源：Associated Press

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前揚言，台韓晶片若未赴美投資，恐面臨100%關稅。引發南韓網友廣泛討論，有人甚至直指美國此舉為「流氓行徑」。

盧特尼克近日表示，「任何想從事記憶體晶片生產的企業，未來只有兩個選項：支付100%關稅，否則就來美國當地投資設廠」。

不少南韓網友直言，美國此舉恐怕將首先衝擊自身科技產業。有人表示：「沒有半導體，受影響最大的肯定是美國的AI公司，如果他們不想在未來與中國的競爭中落後，他們就不會放棄AI產業」、「如果徵收關稅，美國反而會蒙受損失」、「如果徵收100%的關稅，美國公司購買記憶體的價格就會更高，使用這些記憶體製造的顯示卡價格也會更高，那麼誰會吃虧呢？」。另有網友強調，「千萬不要在美國建廠，一旦加徵關稅，反而是美國先受傷」。

也有網友提出「台韓聯手」的策略性看法，「如果韓國和台灣聯手不向美國出口，稍微堅持一下，美國也不得不撤銷關稅」、「沒有韓國和三星、台灣TSMC的半導體，美國反而會吃虧」、「國家間沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，根據當下對國家最有利的方向行動就行了」。

在南韓社群網站에펨코리아（FMKorea）論壇上，相關討論更直接。網友直指美國做法像極了流氓，不少網友也跟進討論，「從川普和盧特尼克那邊學到的是：絕對不能把半導體生產線搬到美國去。不管面臨什麼壓力，掌握半導體的主導權，關乎一個國家的命運」、「在國內經濟不佳的情況下，應該限制大企業將工廠遷往海外，我們也想過好日子啊」。

也有網友跟南韓總統喊話：「在明，如果你沒有能力就主動下台吧！不要毀了國家」。也諷刺回應 ：「如果不去設廠，直接課100%關稅，價格就直接加上去賣給他們就行了」、「別賣給美國、也別賣給中國，看看誰會贏」、「關稅成本美國自己買單就好」、「那你們就可以用100%的價格購買了」、「那就以兩倍價格買蘋果、輝達這些大公司吧」、「黃仁勳又得親自出馬了」。

撰稿：楊舒涵

新聞來源：러트닉 "美에 투자하지 않으면 반도체 100% 관세"…한국 등 압박

韓國論壇：[속보] 러트닉 美 "메모리회사 100% 관세를 내거나, 미국에서 생산하는 것"