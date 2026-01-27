美國揭退出世衛主因「無視台灣對COVID-19警訊」？莊人祥證實：曾寫警告信給WHO

莊人祥說，美國退出WHO引討論，台灣非會員仍承擔防疫；COVID-19時WHO無視台灣預警是國際遺憾。 圖：翻攝自莊人祥 臉書專頁

[Newtalk新聞] 美國退出WHO引發討論，美國衛生部副部長歐尼爾批評WHO反應遲鈍，指台灣2019年即對新病毒示警卻未被重視，終釀全球災難。衛福部常務次長莊人祥也說，台灣雖非會員仍承擔防疫責任；COVID-19初期公衛團隊致函WHO卻遭無視，這是對台灣專業的輕視，也是國際遺憾。

這場退會風波源於川普政府去年簽下的行政指令，並於今(22)日屆滿1年正式脫離。美方曾重砲轟擊WHO在抗疫初期判斷錯誤，導致錯過防堵病毒的最佳時刻。美國衛生部副部長歐尼爾更痛陳，WHO在事發之際反應遲鈍，即便台灣早於2019年就對新病毒發出警號，卻未能喚起重視，最終演變成蔓延全球的災難。

談及這段過往，曾任指揮中心發言人的莊人祥回憶，2019年12月31日天剛亮，公衛團隊便從網路上蒐尋到武漢爆發「非典型肺炎」的消息。由於「非典型肺炎」在中國過去曾是SARS的代名詞，且病患皆被嚴密隔離，團隊迅速研判極具傳染力，隨即發信向WHO查證。

當時信件詳列了病例的可疑特點，未料WHO僅以「交由相關處室查辦」草率回文，並未針對風險進行核實。眼見對方無意追蹤，台灣決定不等回音，當日便緊急實施登機檢疫與邊境封鎖。這場領先全球的應變行動，後來被視為保衛台灣免於疫情淪陷的核心決策。

