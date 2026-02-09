美國撐起我國出口成長半邊天 東協、歐洲出口創新高

1月對美國出口年增128.3億美元，占整體出口成長47.4%，美國撐起出口成長半邊天。路透社



財政部統計，1月對美國出口212.8億美元，是對美國出口單月第3高，年增1.5倍。統計處長蔡美娜表示，AI應用已蓬勃發展，美國又在全球AI競賽中領先，包括伺服器、顯示卡拉貨力道強勁，對美出口增速為歷年單月第2大，且已是連續第4個月出口增速超過1倍，對1月出口增幅的貢獻度高達4成7，可謂「美國撐起我國出口成長的半邊天」。

統計指出，1月出口比上年同期增加270.6億美元，光美國就增加了128.3億美元，占比47.4%。

對歐洲出口為53.5億美元，蔡美娜表示，為單月首次突破50億美元大關，年增1.1倍，對歐洲增幅史上最強勁。主要是荷蘭、愛爾蘭等歐洲國家在全球供應鏈承擔角色加重所致；另外也與歐洲加速AI資料中心布建有關。

對東協出口134億美元，也是歷年單月新高，年增61.8%，主要增加來自資通與視聽產品、電子零組件等，蔡美娜說明，主要動能也是源自全球供應鏈重組。

對中國大陸及香港出口160.3億元，對日本出口29.6億美元，二者皆是歷年同期新高。其中，對陸港增速49.6%，增幅是近5年來最好表現。

蔡美娜表示，去年出口強大底氣還是AI商機，雖然外界有雜意，認為AI商機是「有夢最美希望相隨，泡沫化疑慮如影隨行」，根據台積電法說傳遞，包括消費者、企業、主權AI採用AI模型日增，客戶端需求是真的，AI沒有泡沫化跡象；因此樂觀預估今年出口表現。

