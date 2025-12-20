美國撤回對中國異議人士關恆的驅逐

（德國之聲中文網）備受關注的中國異議人士關恆在美國面臨驅逐一案有了新的進展。路透社周五（12月19日）報道，關恆律師陳闖創稱，美國已放棄將這名中國公民驅逐至烏干達的努力。

關恆是一名中國公民記者。2021年，他冒險前往中國西部新疆地區，拍攝了遭到國際社會廣泛譴責的大規模關押維吾爾及其他民族穆斯林的集中營設施。

隨後，他經香港飛往厄瓜多爾——當時該國允許中國護照持有人免簽入境。接著，他從厄瓜多爾飛往巴哈馬，然後乘坐一艘小船，歷經艱難抵達美國佛羅裡達。

抵達美國後，關恆發布了他拍攝的新疆大規模關押設施的這些視頻，並在美國申請政治庇護。

關恆案引發大量關注

特朗普政府在移民問題上采取強硬措施。今年8月，關恆因“非法入境”被美國移民與海關執法局（ICE）拘留。目前，他仍被關押在紐約州的一處拘留中心。

關恆的拘留以及可能被遣送至烏干達的處境引發了大量關注。

《華爾街日報》發表社論，譴責對關恆的驅逐是在充當中共的幫凶。伊利諾伊州民主黨議員、眾議院中共問題特設委員會少數黨領袖拉賈·克裡希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）呼籲釋放關恆。

活動人士在網絡社交平台發起釋放關恆的呼籲，並有不少人前往他的關押地點附近表達聲援。

留下難得人權侵犯記錄

多年來，中國一直被指控在新疆關押累計超過100萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族人士，並對被關押者施行虐待和酷刑。中國政府堅決反對這些指控，稱關押維吾爾人的設施為“職業培訓中心”，旨在打擊極端主義。

2021年1月，特朗普第一任政府卸任前一天，認定中國在新疆地區鎮壓維吾爾族穆斯林的行為，犯下了 “種族滅絕和反人類罪”。該認定得到繼任的拜登政府的贊同。

2022年9月，聯合國人權高專辦公室發布一份關於新疆人權情況的報告，表示有關中國對新疆維吾爾人實施酷刑的指控是可信的，而相關行為可能已構成反人類罪。

中國政府長期嚴格限制記者進入新疆地區。關恆只身前往現場，近距離拍攝這些關押設施，留下這場大規模人權侵犯行動難得的記錄。

關恆的支持者和律師表示，如果他被遣送至烏干達，幾乎可以確定將面臨迫害。烏干達是一個北京在政治和經濟上擁有相當影響力的東非國家，並和中國推進了在打擊犯罪方面的合作。

烏干達今年與特朗普政府達成協議，接收來自第三國的移民。

撤回將關恆遣送到烏干達的決定

“我們剛剛收到一封信，通知我們國土安全部（DHS）將不會尋求把關先生遣送到烏干達，”關恆的律師陳闖創對路透社表示。

陳律師說，目前尚不清楚華盛頓是否會繼續尋求將關恆遣送至中國或其他國家，但他認為，將這樣一位“高度知名的異議人士”送回中國的可能性不大。

根據美國國土安全部的政策，如果移民當局獲得“可信的”外交保證，確認移民在第三國不會遭到迫害或酷刑，或者在遣送前提前至少六小時通知當事人，這些移民就可以被遣送至第三國。

盡管如此，陳律師表示，撤銷將關恆遣送至烏干達的決定是一個積極進展。他說，預計將在未來幾周內舉行保釋聽證會，但庇護案件可能需要數年時間才能完成。

“關於此案的更多信息將陸續公布，”一名國土安全部發言人對路透社表示，並補充說，關恆是在時間和地點不明的情況下非法進入美國的。

該發言人還表示：“他的所有主張都將由移民法官進行審理。”

中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。

美國國務院致信移民法官支持關恆

路透社報道稱，其記者還核查了一封由美國國務院發出的信函副本，該信函對關恆的庇護申請表達了支持。

這封寄給移民法官查爾斯·奧斯蘭德（Charles Ouslander）的信函，描述了關恆在記錄中國當局侵犯人權行為方面所扮演的角色，以及中國境內異議人士和記者所面臨的迫害威脅。

美國國務院負責民主、人權與勞工事務局的副助理國務卿朱莉·特納（Julie Turner）在這封日期為12月12日的信中寫道：“近年來，中國對其認定為不忠於中共的人士進行騷擾和報復，無論他們身處中國境內還是海外。”

美國國務院未立即回應路透社關於關恆一案的詢問。

多名美國國會議員也呼籲釋放關恆並批准其庇護申請。

眾議院中共問題特設委員會少數黨領袖克裡希納穆爾蒂上周公開致函國土安全部長克裡斯蒂·諾姆（Kristi Noem），就關恆一案表示，美國有“道義責任為新疆人權受害者發聲”。

（綜合報道）

作者: 德正