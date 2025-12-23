美國撤銷驅逐令！揭露新疆集中營異議人士 「送中」危機解除

編譯林浩博／綜合報導

冒死揭露新疆集中營的異議人士關恆，「送中」危機終於解除！兩名人權人士22日表示，隨著對於關恆困境的輿論發酵，外界憂心他最終會遭受北京迫害，美國國土安全部終於撤回了對他的遣送令。

證實新疆集中營的異議人士關恆，隨著美國政府撤回驅逐令，終於「送中」危機解除。（圖／翻攝自X平台 @adrianzenz）

撤回驅逐令

參與協助此案的維吾爾人權律師阿薩特（Rayhan Asat）稱，關恆的律師已收到國土安全部信函，信中表明政府撤回了將關恆遣送至烏干達的請求。

烏干達與中國關係密切，16日關恆的律師陳闖創就在法庭聽證會上直言：「像是關恆這種高度敏感的人，烏干達更有可能會把他遣返回中國。」

阿薩特如今預期，關恆的政治庇護申請案件，將會「平順推進」。六四民運人士、倡議團體「中國人權」的執行主任周鋒鎖也證實，川普政府決定不驅逐關恆，「我們真的為此高興」。

目前關恆被關押在紐約州的移民收容機構，阿薩特和周鋒鎖兩人皆表示，律師團正努力設法將他從拘禁中救出。

美國國務院支持關恆

關恆案件引發輿論發酵，像是《華爾街日報》的社論批評美方驅逐舉動，形同中共幫兇；眾議院重量級議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）致函國土安全部長諾姆（Kristi Noem），強調美國有「道義責任為新疆人權受害者發聲」。民運人士也在社群平台呼籲將他放出。

路透日前還取得美國國務院信函的副本，信中表態支持關恆的庇護申請。這封由國務院官員特納（Julie Turner）署名的12日信件，直言「中國對他們所認定不忠的人士進行騷擾與報復，不論是在國內，還是海外」。

