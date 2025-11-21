美國據傳提出28點俄烏和平計劃 包括烏克蘭永不加入北約及俄羅斯重返G7

烏克蘭總統澤連斯基表示，在獲得一份旨在結束與俄羅斯戰爭的和平計劃草案後，他已準備好和美國一起開展「誠實的工作」。

多家美國媒體報導，根據該計劃，基輔將放棄其仍控制的頓巴斯部分地區，縮減軍隊規模，並承諾永不加入北約。

目前尚不清楚烏克蘭在起草該計劃過程中的參與程度，但白宮新聞秘書卡羅琳・萊維特表示，美國已「同等地與雙方接觸」。

澤連斯基辦公室發表聲明稱，烏克蘭「同意推進該計劃條款的工作，以一種公正的方式結束戰爭」。

英國《金融時報》和美國新聞網站Axios披露了草案內容，其中包括烏克蘭軍隊被限製在60萬人，但歐洲國家的戰鬥機將被部署在波蘭。

此外，烏克蘭將得到「可靠的安全保證」，但缺乏相關細節。

草案還稱，通過取消制裁和邀請俄羅斯重新加入七國集團，俄羅斯將重新融入全球經濟。

若該計劃的全部要求獲得確認，似乎將有利於莫斯科的利益。

澤連斯基表示，他預計在未來幾天與美國總統特朗普就這些計劃進行會談，其中包括烏克蘭放棄許多武器的計劃。

不過，在白宮的新聞簡報中，新聞秘書萊維特否認該計劃要求烏克蘭作出重大讓步，並表示美國總統「支持」該計劃。

美國特使史蒂夫‧維特科夫與國務卿馬可‧盧比奧已經秘密籌劃該提案約一個月，並與俄烏雙方接觸，「以了解這些國家願意作出何種承諾，才能實現持久和平」，萊維特說。

她補充道：「這是一份對俄羅斯和烏克蘭都有利的計劃。我們相信雙方都能接受。我們正在非常努力地推動落實。」

一名未具名的美國高級官員告訴美國哥倫比亞廣播公司，該計劃「是在與澤連斯基政府高層之一的烏梅羅夫討論後立即擬定的，他在作出若干修改後同意了大部分內容，並提交給澤連斯基總統」。

澤連斯基在X上發文表示：「美方提出了一份結束戰爭的計劃要點——他們的構想。我闡述了我們的核心原則。我們同意雙方團隊將就這些要點展開工作，以確保其真實性。」

該聲明週四（11月20日）於基輔舉行的會議後發表，會議出席者包括澤連斯基與美國高層軍事人物：美國陸軍部長丹‧德里斯科爾、陸軍參謀長喬治，以及美國駐歐洲最高陸軍指揮官唐納休。

儘管基輔對草案反應冷淡，澤連斯基仍表示「感謝特朗普總統及其團隊為歐洲恢復安全所作的努力」。這或許是為了繼續爭取美國總統的支持，儘管其政府對俄羅斯的態度顯得相對柔和。

在週四晚間的例行演說中，澤連斯基強調，烏克蘭需要「有價值的和平」，並且「必須尊重烏克蘭人民的尊嚴」。

當被問及歐洲是否參與起草該計劃時，歐盟外交政策主管卡拉斯回答：「據我所知沒有。」她補充說：「任何計劃若要奏效，必須得到烏克蘭人和歐洲人的支持。」

莫斯科則淡化該計劃的重要性，據傳該計劃包含28項內容。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，雖然曾與美國有「接觸」，但「沒有任何可稱為『磋商』的程序」。

他警告，任何和平協議都必須解決「衝突的根源」——這是莫斯科用來指代一系列極端要求的說法，對烏克蘭而言等同於投降。

英國首相施紀賢表示：「烏克蘭的未來必須由烏克蘭決定，我們絕不能忘記這一原則，這是我們所期盼的公正而持久和平的基礎。」

自今年初展開第二任期以來，特朗普已推動多項旨在結束烏克蘭戰爭的倡議，包括在阿拉斯加與普京舉行雙邊峰會、派遣特使維特科夫多次訪問莫斯科，以及與澤連斯基及其他西方領袖展開多輪會談。

然而，隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭四週年臨近，雙方在如何結束衝突的問題上仍存在深刻分歧。

烏克蘭已熟練運用遠程無人機打擊俄羅斯軍事基礎設施與能源設施，但莫斯科對烏克蘭的攻擊仍未停止。

根據當地州長的說法，週四晚間，俄羅斯對烏克蘭城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）的攻擊造成至少5人死亡。幾個小時後，俄羅斯防長稱在俄羅斯的幾個地區攔截並摧毀了33架烏克蘭無人機。

本週稍早，俄羅斯對烏克蘭西部城市特諾皮爾（Ternopil）的住宅區發動導彈與無人機攻擊，造成至少26人死亡，另有17人仍下落不明。澤連斯基表示了哀悼。