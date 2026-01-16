美國擬任命首位女性駐越南大使 聚焦國防合作與貿易

（中央社記者曾婷瑄河內16日專電）美國駐越南大使卡納佩即將離任，預計擁有31年聯邦政府資歷的職業外交官麥納瑪拉將接任，成為美國史上首位女性駐越南大使。麥納瑪拉日前聽證會表示，若獲同意，將聚焦兩國國防安全合作與貿易投資。

現任美國駐越南大使卡納佩（Marc Knapper）將於18日結束他4年任期。卡納佩的繼任者預計為另一位職業外交官麥納瑪拉（Jennifer Wicks McNamara）。她於去年10月獲提名，目前正在等待參議院同意。

根據參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）公開文件，有31年聯邦政府工作資歷的麥納瑪拉於12月11日出席聽證會，並在作證時首先強調印太地區的地緣政治和戰略重要性。

曾任職於美軍韓國龍山基地的她說道：「總統和國務卿都清楚印太地區的地緣政治和戰略重要性，而越南是我們在該地區最重要的夥伴之一。一個強大、獨立和具有韌性的越南符合美國利益。若獲同意，我將維護美國在這一充滿活力雙邊關係中的利益，重點關注國防與安全合作、貿易與投資及人際交流。」

在安全合作上，麥納瑪拉點名南海，表示將「透過對抗全球威脅，以及南海地區的侵略行為，維護區域穩定的共同利益」。此外，也將加強雙邊共同執法和打擊跨國犯罪，如東南亞網路詐騙。

麥納瑪拉指出，攜手解決越戰遺留問題將為兩國軍事合作的基礎，包括清除未爆彈、治理戴奧辛污染，以及援助越南殘疾人士、送返美國士兵遺骸等。

另一個核心任務為改善雙邊貿易關係，對此麥納瑪拉強調了兩國的貿易失衡。

「美越雙邊貿易成長迅速，然而，目前的貿易關係仍存在不平衡。若獲任命，我將致力促進技術、能源和農產品在內的美國商品和服務公平地進入越南市場... 並鼓勵越南對美投資」。

然而應對美國對越南貿易逆差將會是一大挑戰。儘管美國在8月對越南商品加徵了20%的關稅，但貿易逆差卻持續成長。

據越南政府數據，越南對美國的出口額從2024年的1196億美元增加到去年的1532億美元，增幅達28%。

而根據美國貿易代表署（USTR）統計，越南2024年的貿易順差為1235億美元。雖然尚未公布2025年整年數據，但最新數據顯示，僅截至去年9月，越南的貿易順差就已達到了前所未見的1295億美元

總部位於美國華盛頓的英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）昨天評論分析，鑑於新任美國大使承諾把解決貿易不平衡問題作為優先事項，美越關係恐將再次陷入動盪。

「外交家」寫道，「兩國仍在貿易協議談判的最終階段，不斷增長的貿易逆差很可能成為談判中爭議點」，並指出，美國政府可能重啟關稅談判。

去年4月，川普宣布提高關稅，最初將越南稅率定為46%，引發譁然，後降至20%。牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家桑丁（Adam Samdin）告訴路透社，美國對越貿易逆差使越南「處境脆弱」。他認為，「美國政府仍有多種途徑得以重新提高稅率」。

美國可能將重點放在預計被徵收40%關稅的轉運貨物上，以防止中國為規避美國關稅，轉運越南「洗產地」出口大量商品。然而如何界定轉口商品，目前仍未有清楚共識。

現任大使卡納佩成為川普政府在耶誕節前夕召回的29位事務官大使之一，這些職業外交官都是由拜登政府所任命。

首先報導美國大使洗牌的美國政治新聞網POLITICO將此形容為「不尋常」，因不同於政治任命，新政府通常不會大量召回前任指派的職業事務官，可見川普政府正在全面調整美國外交政策。（編輯：陳承功）1150116