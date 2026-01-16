美國擬任命首位女性駐越南大使 聚焦國防合作與貿易
（中央社記者曾婷瑄河內16日專電）美國駐越南大使卡納佩即將離任，預計擁有31年聯邦政府資歷的職業外交官麥納瑪拉將接任，成為美國史上首位女性駐越南大使。麥納瑪拉日前聽證會表示，若獲同意，將聚焦兩國國防安全合作與貿易投資。
現任美國駐越南大使卡納佩（Marc Knapper）將於18日結束他4年任期。卡納佩的繼任者預計為另一位職業外交官麥納瑪拉（Jennifer Wicks McNamara）。她於去年10月獲提名，目前正在等待參議院同意。
根據參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee）公開文件，有31年聯邦政府工作資歷的麥納瑪拉於12月11日出席聽證會，並在作證時首先強調印太地區的地緣政治和戰略重要性。
曾任職於美軍韓國龍山基地的她說道：「總統和國務卿都清楚印太地區的地緣政治和戰略重要性，而越南是我們在該地區最重要的夥伴之一。一個強大、獨立和具有韌性的越南符合美國利益。若獲同意，我將維護美國在這一充滿活力雙邊關係中的利益，重點關注國防與安全合作、貿易與投資及人際交流。」
在安全合作上，麥納瑪拉點名南海，表示將「透過對抗全球威脅，以及南海地區的侵略行為，維護區域穩定的共同利益」。此外，也將加強雙邊共同執法和打擊跨國犯罪，如東南亞網路詐騙。
麥納瑪拉指出，攜手解決越戰遺留問題將為兩國軍事合作的基礎，包括清除未爆彈、治理戴奧辛污染，以及援助越南殘疾人士、送返美國士兵遺骸等。
另一個核心任務為改善雙邊貿易關係，對此麥納瑪拉強調了兩國的貿易失衡。
「美越雙邊貿易成長迅速，然而，目前的貿易關係仍存在不平衡。若獲任命，我將致力促進技術、能源和農產品在內的美國商品和服務公平地進入越南市場... 並鼓勵越南對美投資」。
然而應對美國對越南貿易逆差將會是一大挑戰。儘管美國在8月對越南商品加徵了20%的關稅，但貿易逆差卻持續成長。
據越南政府數據，越南對美國的出口額從2024年的1196億美元增加到去年的1532億美元，增幅達28%。
而根據美國貿易代表署（USTR）統計，越南2024年的貿易順差為1235億美元。雖然尚未公布2025年整年數據，但最新數據顯示，僅截至去年9月，越南的貿易順差就已達到了前所未見的1295億美元
總部位於美國華盛頓的英文線上時事雜誌「外交家」（The Diplomat）昨天評論分析，鑑於新任美國大使承諾把解決貿易不平衡問題作為優先事項，美越關係恐將再次陷入動盪。
「外交家」寫道，「兩國仍在貿易協議談判的最終階段，不斷增長的貿易逆差很可能成為談判中爭議點」，並指出，美國政府可能重啟關稅談判。
去年4月，川普宣布提高關稅，最初將越南稅率定為46%，引發譁然，後降至20%。牛津經濟公司（Oxford Economics）經濟學家桑丁（Adam Samdin）告訴路透社，美國對越貿易逆差使越南「處境脆弱」。他認為，「美國政府仍有多種途徑得以重新提高稅率」。
美國可能將重點放在預計被徵收40%關稅的轉運貨物上，以防止中國為規避美國關稅，轉運越南「洗產地」出口大量商品。然而如何界定轉口商品，目前仍未有清楚共識。
現任大使卡納佩成為川普政府在耶誕節前夕召回的29位事務官大使之一，這些職業外交官都是由拜登政府所任命。
首先報導美國大使洗牌的美國政治新聞網POLITICO將此形容為「不尋常」，因不同於政治任命，新政府通常不會大量召回前任指派的職業事務官，可見川普政府正在全面調整美國外交政策。（編輯：陳承功）1150116
其他人也在看
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 60
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 174
恭喜陳亭妃將選台南市長 謝龍介祝賀中帶刺
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果出爐，由立委陳亭妃勝出，將確定代表民進黨參選2026台南市長，對決國民黨台南市長提名人謝龍介。謝龍介今（15日）現身表示，他在公開恭喜陳亭妃，希望未來11個月打一場君子之爭。 對於陳亭妃在綠營初選打敗立委林俊憲。謝龍介話中帶刺稱，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。 謝龍介接著說，林俊憲有個優點，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。 謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。 媒體追問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。 另就綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝新頭殼 ・ 1 天前 ・ 181
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 5 小時前 ・ 39
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 237
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 125
賴清德該不該來立院？協商到中途民進黨直接離席破局了
針對總統賴清德宣布投入1.25兆元國防特別預算，國民黨與民眾黨於去年12月12日提案，建請總統赴立法院進行國情報告並接受諮詢。立法院今（15）日進行黨團協商，過程中民進黨團不滿在野黨的指控，中途離席，協商宣告破局，全案已過冷凍期，最快明（16）日就可於院會處理。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 100
拒背書伊朗王儲！川普質疑巴勒維難獲民心 情報揭美軍攻擊「進入倒數」
在白宮橢圓形辦公室的最新專訪中，美國總統川普對伊朗未來的政局走向投下了震撼彈。儘管伊朗國內反政府示威已演變成數十年來最慘烈的流血衝突，但川普在談及流亡美國的伊朗末代王儲禮薩·巴勒維（Reza Pahlavi）時，語氣顯得格外謹慎且語帶保留。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
台美關稅確定15%不疊加 政院：獲232最惠國待遇
台美經貿工作小組表示，台灣為美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此台灣在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的4項目標。首先，對等關稅調降為...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 32
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 55
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 632
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 6 小時前 ・ 11
鄭麗君率團赴美磋商關稅 台美經貿工作小組：預計將宣布達成共識
行政院台美經貿工作小組證實，行政院鄭麗君副院長、總談判代表楊珍妮所率領的我方談判信傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 1 天前 ・ 13
伊朗全國大斷網將近7天 創最長紀錄
伊朗哈米尼政權上週四（8日）為了對付風起雲湧的全國大抗爭時，「拉下開關」進行全國大斷網，電話也幾乎不通，目前斷網時間已經將近７天。網路自由監督組織表示，這已經創下世界最長的斷網紀錄。太報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
美對台關稅降至15%不疊加、獲232最惠國待遇 中經院長：政府部分比日、韓、歐洲來的優
[Newtalk新聞] 台美關稅談判於美東時間 1 月 15 日結束總結會議，達成美國對台對等關稅調降為 15% 且不疊加之最惠國待遇（MFN）、半導體及半導體衍生品等「232 關稅」取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作等多項最優惠談判預定目標。加上台積電法說會釋出業績財測佳音、擴大資本支出至 520億～560 億美元，帶動美股台積電ADR（TSM）收漲逾 4%。 對此，中經院院長連賢明於個人臉書發文指出，「政府部分談的比日本、韓國、歐洲都來的優」；並直言，「對台積電好不好見仁見智。還是那句話，假設你覺得對台積電對美投資對公司前景很差，可以趕快去市場放空。」 由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的台灣談判團隊，在美東時間 15 日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）坐鎮的美方談判團隊進行總結會議後，於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。這項貿易協議目前正進行法律檢視，將另擇期簽署文件，並交美國國會審議。 連賢明指出，商務部長盧特尼克親自出面說明台美貿易協議，這應該是目前美國政府最清楚新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 9